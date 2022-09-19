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Лейпциг подписал нового спортивного директора. Он проработал 23 года в Гладбахе
В графе опыт работы всего один пункт, но какой...
Фото: https://twitter.com/RBLeipzig
Макс Эберль подписал контракт с "РБ Лейпциг", сообщает клубный сайт. Со спортивным директором заключили долгосрочный контракт.
Специалист начнет работать с 15 декабря.
Ранее Макс работал в "Боруссии" Менхенгладбах на аналогичной должности. Всего он пробыл в клубе 23 года.
Он ушел из клуба в январе. Эрбель аргументировал перерыв желанием отдохнуть от футбола.
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Источник:rbleipzig.com
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