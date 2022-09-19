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Лейпциг подписал нового спортивного директора. Он проработал 23 года в Гладбахе

Германия
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В графе опыт работы всего один пункт, но какой...

Лейпциг подписал нового спортивного директора. Он проработал 23 года в Гладбахе

Фото: https://twitter.com/RBLeipzig

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Макс Эберль подписал контракт с "РБ Лейпциг", сообщает клубный сайт. Со спортивным директором заключили долгосрочный контракт.

Специалист начнет работать с 15 декабря.

Ранее Макс работал в "Боруссии" Менхенгладбах на аналогичной должности. Всего он пробыл в клубе 23 года.

Он ушел из клуба в январе. Эрбель аргументировал перерыв желанием отдохнуть от футбола.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Макс Эберль РБ Лейпциг
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Источник:
rbleipzig.com

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