Лейпциг подписал нового спортивного директора. Он проработал 23 года в Гладбахе

Макс Эберль подписал контракт с "РБ Лейпциг", сообщает клубный сайт. Со спортивным директором заключили долгосрочный контракт.

Специалист начнет работать с 15 декабря.

Ранее Макс работал в "Боруссии" Менхенгладбах на аналогичной должности. Всего он пробыл в клубе 23 года.

Он ушел из клуба в январе. Эрбель аргументировал перерыв желанием отдохнуть от футбола.