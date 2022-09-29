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Лидер Бундеслиги продлил контракт с главным тренером

Германия
(1 голосов)

Длительность соглашения не афишируется

Лидер Бундеслиги продлил контракт с главным тренером

Фото: facebook.com/1.FCUnionBerlin

Новина українською

Руководство берлинского "Униона" решило продолжить сотрудничество с главным тренером команды Урсом Фишером. Вместе с ним контракт продлил помощник наставника Маркус Хоффманн. Длительность соглашения не афишируется.

56-летний специалист возглавил немецкую команду в 2018 году. До этого Фишер работал в нескольких швейцарских клубах, в том числе "Базеле". В первый год работы в Германии Урс сумел вывести "Унион" в Бундеслигу, после чего удержал команду в высшем дивизионе страны.

После семи сыгранных туров "Унион" идет без поражений и лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 17 очков. 1 октября подопечные Фишера на выезде сыграют против "Айнтрахта". 6 октября "железные" сыграют с "Мальме" в групповом этапе Лиги Европы.

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В статье: Урс Фишер Унион (Берлин)
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Источник:
fc-union-berlin.de

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