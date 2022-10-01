Бундеслига, 8-й тур

Бремен, Везерштадион

Вердер – Боруссия Менхенгладбах 5:1

Голы: Фюллькруг 5, 13, Дукш 8, Бенсебаини 37 (аг), Вайзер 73 – Тюрам 63

Вердер: Павленка – Штарк, Велькович, Фридль (Шмидт, 85) – Вайзер, Шмид (Стаге, 72), Гросс (Рапп, 77), Груев (Биттенкурт, 77), Юнг – Фюллькруг, Дукш (Берк, 72)

Боруссия Менхенгладбах: Зоммер – Скалли (Лайнер, 77), Фридрих, Эльведи, Бенсебаини (Нетц, 88) – Вайгль, Коне (Райц, 88) – Хофманн, Крамер (Нгуму, 83), Штиндль (Херрман, 77) – Тюрам

Предупреждение: Коне 39

"Вердер" сокрушил очередную "Боруссию", на этот раз Менхенгладбахскую. Команда Даниэля Фарке оказалась не готова ни к динамике, предложенной хозяевами, ни к их блицкригу в дебюте, позволившего достичь разгромного результата уже за четверть часа. Благодаря этому Бремен перешагнул "жеребцов" в турнирной таблице, закрепившись на 8-й позиции.

В чём действительно хороша "Боруссия", так это в статике. Неторопливые комбинации, в ходе которых игроки занимают оптимальные позиции и потихоньку расшатывают оппонента. Фарке заложил базис для такой игры. Но Бундеслига – это царица динамики. И Фарке сегодня сполна получил, разыгрывая партию в неторопливой позиционной манере. В то время как над воротам бедолаги Яна Зоммера нависала угроза мата, потому что позиции раз за разом возникали острейшие. А в такой игре лучше быть второсортным Талем, чем первосортным Капабланкой.

В первые 15 минут "Вердер" нанёс 5 ударов в створ и выиграл 70 процентов единоборств. Хозяева просто разрывали соперника агрессивным прессингом, а потом вылетали в очень острые атаки. А "Боруссия", как это у них часто бывает в таких случаях, рассыпается. Фюллькруг оформил дубль за 7 минут, а между тем забил и Марвин Дукш, который ассистировал Никласу на дубль. Фюллькруг, к слову, вышел в лидеры бомбардирской гонки Бундеслиги. А в отсутствии Левандовски и Холанда имеет все шансы зацепиться за "Золотую бутсу".

Под конец тайма "Вердер" взял передышку, потому что и сам не смог выдержать столь безумного темпа. И тут дал о себе знать фатализм Рами Бенсебаини. Алжирец – большой мастер игры в атаке, и если забивает, то всегда делает это очень эффектно. Но его стремление к красоте было невозможно направить в нужное русло, поэтому алжирец пяткой забил в собственные ворота. Тяга к танатосу в чистом виде. После перерыва Маркус Тюрам нашёл свой мяч престижа, испортив настроение Павленке. А в ответ Вайзер ещё раз пробил дырявую оборону гостей после наглой атаки по центру.

5:1. "Вердер" не только громко заявляет о том, что вылет из Бундеслиги – это огромное недоразумение, о котором вскоре все забудут. Команда Оле Вернера показывает яркий и смелый футбол, приперченный железным характером. В таких условиях им невозможно не симпатизировать. "Вердер" такой же радостный, как и в конце нулевых. Разве что вместо эталонного первого касания Диего Рибаса теперь деревянный приём Никласа Фюллькруга.