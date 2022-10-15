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Бундеслига. Тяжелое поражение Байера, первая победа Штутгарта и осечка Гладбаха
"Айнтрахт" легко разобрался с "фармацевтами"
Фото: imago Images/Jan Huebner
Бундеслига, 10-й тур
Франкфурт, Дойче Банк Арена
Айнтрахт – Байер 5:1
Голы: Камада 45+5 (п), 72 (п), Коло Муани 58, Линдстрём 65, Аларио 86 – Инкапье 56
Айнтрахт: Трапп – Тута, Якич, Ндика – Эбимбе (Алиду, 77), Камада (Вениг, 87), Роде (Соу, 77), Ленц – Линдстрём (Борре 77), Гётце – Коло Муани (Аларио, 80)
Байер: Градецки – Та, Тапсоба, Инкапье – Фримпонг, Андрих, Арангис (Демирбай, 46), Баккер (Синкгравен, 80) – Диаби (Коссуну, 73), Шик (Гложек, 80), Паулиньо (Амири, 46)
Предупреждения: Андрих 11, Инкапье 42, Тапсоба 45+2
Удаление: Инкапье 71
Победа 4:0 против “Шальке” в дебютной игре Хаби Алонсо у руля “Байера” оказалась плацебо. Первое же серьёзное испытание баскского тренера в лице “Айнтрахта”обернулось для “фармацевтов” полным провалом. “Орлы” поднимаются в топ-4 благодаря третьей победе в 5 последних турах, а “Байер” в свою очередь остаётся в зоне вылета.
Оба коллектива провели тяжелые матчи в Лиге Чемпионов посреди недели, поэтому вполне ожидаемо нас ждал медленный старт. Тем не менее, ещё в первые полчаса у Гётце и Коло Муани было по приличному шансу забить, но сначала блок Инкапье, а затем сейв Градецкого позволили сохранить нули на табло. Но до перерыва “Байер” всё же пропустил. Тапсоба сбил Линдстрёма на второй компенсированной минуте, и арбитр поставил пенальти. Первую попытку не реализовал Коло Муани. Градецки его удар взял, но выскочил из линии раньше времени. На вторую попытку пошёл уже Камада, и уверенно открыл счёт ударом в верхний угол.
“Байеру” повезло отыграться со стандарта сразу после рестарта. Инкапье забил головой после подачи со штрафного. Но в последние полчаса “Айнтрахт” включился на полную, и уничтожил оппонента. Настойчивые короткие розыгрыши гостей стали лёгкой мишенью для “Айнтрахта”, с контпрессинга организовав два быстрых гола. Сначала Ленц отобрал мяч на чужой трети, и отдал на Муани. А затем Линдстрём убежал в отрыв и очень эффектно перебросил Градецкого.
Вскоре после этого Инкапье сфолил на Коло Муани в собственной штрафной. Кроме пенальти это было ещё и второе предупреждение для эквадорца, потому заключительный этап был для “Байера” особенно болезненным. Камада снова пошёл бить и снова исполнил 11-метровый на высшем уровне. Напоследок экс-форвард Леверкузена Лукас Аларио забил мяч после выхода на замену. Аргентинец не только открыл счёт своим голам за Франкфурт в матче против бывшей команды, но ещё и в своей фирменном стиле – после выхода на замену. 5:1. У Хаби Алонсо полно работы.
Вольфсбург, Фольксваген Арена
Вольфсбург – Боруссия Менхенгладбах 2:2
Голы: Герхардт 43, Мармуш 69 – Тюрам 13, 47
Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена
Штутгарт – Бохум 4:1
Голы: Мвумпа 3 (п), 64, Ахамада 22, Эндо 71 – Цолллер 29
Бремен, Везерштадион
Вердер – Майнц 0:2
Гол: Ингвартсен 36, Джэ Сон 66
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