Нагельсманн про Копа Трофи: Мусиала и Беллингем провели прошлый сезон лучше, чем Гави

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн заступился за молодых футболистов из Бундеслиги. Он считает, что награду лучшему молодому футболисту от France Football стоило вручить Мусиале или Беллингему.

Гави дебютировал за "Барселону" в прошлом сезоне и сразу же закрепился в старте. Испанец провел за "Барсу" 48 матчей, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач.

19-летний Мусиала провел за "Баварию" 40 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 6 голевых передач. Его одногодка Беллингем поучаствовал в 44-х матчах "Боруссии" Дортмунд, забил 6 голов и отдал 14 голевых передач.

Nagelsmann on Gavi winning the Kopa Trophy: "In my opinion, both Jamal Musiala and Jude Bellingham played a better season than the winner. But Gavi is an outstanding player and I'm happy for him too" pic.twitter.com/SFwm4aE082