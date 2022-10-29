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Айнтрахт – Боруссия Д 1:2. Расточительность Франкфурта и лидерские качества Беллингема
Англичанин снова принёс Дортмунду неоднозначную победу
Фото: Getty Images
Бундеслига, 12-й тур
Франкфурт, Дойче Банк Арена
Айнтрахт – Боруссия Дортмунд 1:2
Голы: Камада 26 – Брандт 20, Беллингем 52
Айнтрахт: Трапп – Тута, Якич, Ндика – Эбимбе, Камада (Борре, 84), Роде (Соу, 72) Пеллегрини – Линдстрём (Аларио, 77), Гётце – Коло Муани
Боруссия: Кобель – Зюле, Хуммельс, Шлоттербек, Азар – Озджан, Беллингем – Адейеми (Вольф, 69), Брандт (Джан, 61), Мален (Рейна, 61) – Мукоко (Модест, 61)
Предупреждения: Пеллегрини 16, Линдстрём 60, Роде 90+3, Тута 90+5, Трапп 90+5 – Озджан 66, Джан 70, Хуммельс 81, Рейна 90+5, Беллингем 90+5
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