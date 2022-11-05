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Боруссия М – Штутгарт 3:1. Тюрам и Плеа приносят долгожданную победу
Французы вышли в лидеры гонки бомбардиров и ассистентов
Фото: imago Images
Блестящая игра Маркуса Тюрама и Алассана Плеа обеспечила "Боруссии" победу над "Штутгартом". Тюрам забил свой 9-й гол в Бундеслиге и незаметно пробрался в лидеры гонки бомбардиров. Плеа в свою очередь с дублем из голевых передач возглавил список лучших ассистентов. Нервная победа над "швабами" стала для подопечных Даниэля Фарке первой в последних четырёх турах.
Возвращение Йонаса Хофманна в стартовый состав после травмы плеча дало о себе знать практически мгновенно. Уже на 4-й минуте вингер сборной Германии роскошно замкнул прострел Плеа с левого фланга. Плеа снова был в центре внимания двадцатью минутами позже. Алассан увенчал образцовую контратаку Гладбаха разрезающей передачей на Тюрама, легко разобравшегося с Мюллером.
Но до перерыва "швабы" вернулись в игру. Неповоротливый Фридрих ошибся на ровном месте, заставив Томаша выглядеть самим Деннисом Бергкампом, и после изящного разворота 20-летний португалец неотразимо пробил в дальний угол. 2:1. Вторая половина началась с откровенных качелей, но никто не мог забить – постоянно не хватало последнего паса.
На 70-й минуте у Тюрама был первый после рестарта реальный шанс убить интригу, но от десятого гола в кампании нового фронтмена атак Гладбаха отделили считанные сантиметры. Его соотечественник Гирасси уже на другом конце поля обязан был сравнивать счёт, но с нескольких метров пробил прямо в Зиппеля. Точка была поставлена только на 4-й компенсированной минуте, когда едва появившийся на поле Херрман на свежих ногах ускакал в контратаку, и хладнокровно пробил в нижний угол Мюллера. 3:1.
Бундеслига, 13-й тур
Менхенгладбах, Боруссия Парк
Боруссия М – Штутгарт 3:1
Голы: Хофманн 4, Тюрам 25, Херрман 90+4 – Томаш 35
Боруссия Гладбах: Зиппель – Скалли, Фридрих, Янчке (Штиндль, 80), Бенсабеини – Вайгль, Коне – Хофманн (Херрман, 90+3), Крамер, Плеа (Нетц, 87) – Тюрам
Штутгарт: Мюллер – Штенцель (Вагноман, 68), Мавропанос, Антон, Соса – Томаш, Эндо, Ахамада (Эглофф, 88), Фюрих (Переа, 84) – Гирасси, Пфайффер (Мвумпа, 68)
Предупреждение: Бенсебаини 17, Тюрам 88 – Мавропанос 73
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