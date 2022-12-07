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Флик останется тренировать сборную Германии после вылета с чемпионата мира
Тухель может расслабиться
Фото: twitter.com/DFB_Team
Ханси Флик останется у руля сборной Германии, несмотря на вылет команды с чемпионата мира в Катаре. Такое решение приняли на самммите немецкого футбольного союза (DFB) 7-го декабря.
Между президентом DFB Берндом Нойендорфом, вице-президентом DFB Хансом-Йоахимом Ватцке и Ханси Фликом состоялась "дружеская и конструктивная беседа о текущей ситуации и перспективах сборной Германии по футболу".
"Я и мой штаб с оптимизмом смотрим на домашний чемпионат Европы 2024 года. Мы как команда можем добиться гораздо большего, чем показали в Катаре", – сказал Флик.
Напомним, что Германия заняла 3-е место в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой, набрав 4 очка.
Судьбу немцев в группе решило поражение в первом матче от Японии (1:2), а также победа самой Японии в последнем туре над Испанией.
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