Флик останется тренировать сборную Германии после вылета с чемпионата мира

Ханси Флик останется у руля сборной Германии, несмотря на вылет команды с чемпионата мира в Катаре. Такое решение приняли на самммите немецкого футбольного союза (DFB) 7-го декабря.

Между президентом DFB Берндом Нойендорфом, вице-президентом DFB Хансом-Йоахимом Ватцке и Ханси Фликом состоялась "дружеская и конструктивная беседа о текущей ситуации и перспективах сборной Германии по футболу".

"Я и мой штаб с оптимизмом смотрим на домашний чемпионат Европы 2024 года. Мы как команда можем добиться гораздо большего, чем показали в Катаре", – сказал Флик.

Напомним, что Германия заняла 3-е место в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой, набрав 4 очка.

Судьбу немцев в группе решило поражение в первом матче от Японии (1:2), а также победа самой Японии в последнем туре над Испанией.