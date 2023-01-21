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Лейпциг - Бавария: обзор матча и видео голов матча Бундеслиги
Команды сыграли вничью
Фото: FC Bayern München
Мюнхенская "Бавария"
Команда Нагельсмана вышла вперед в средине первого тайма, благодаря точному удару камерунского форварда Эрика Чупо-Мотинга, но "Лейпцигу удалось сравнять счет уже вначале первого тайма - голом отличился Марсель Хальстенберг.
Немецкая Бундеслига, 16-й тур.
РБ "Лейпциг" - "Бавария" 1:1
Голы: Марсель Хальстенберг, 52 - Эрик Чупо-Мотинг, 37
Напомним, "Бавария" уверенно возглавляет немецкую Бундеслигу, имея в своем активе 35 турнирных пунктов. "Лейпциг" идет на третьем месте национального первенства, набрав 29 очков.
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