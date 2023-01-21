  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Лейпциг - Бавария: обзор матча и видео голов матча Бундеслиги
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лейпциг - Бавария: обзор матча и видео голов матча Бундеслиги

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Команды сыграли вничью

Лейпциг - Бавария: обзор матча и видео голов матча Бундеслиги

Фото: FC Bayern München

UA-Футбол
Новина українською

Мюнхенская "Бавария" не смогла победно стартовать во второй части сезона Бундеслиги, сыграв вничью с РБ "Лейпциг" в рамках 16-го тура национального первенства.

Команда Нагельсмана вышла вперед в средине первого тайма, благодаря точному удару камерунского форварда Эрика Чупо-Мотинга, но "Лейпцигу удалось сравнять счет уже вначале первого тайма - голом отличился Марсель Хальстенберг.

Немецкая Бундеслига, 16-й тур.

РБ "Лейпциг" - "Бавария" 1:1

Голы: Марсель Хальстенберг, 52 - Эрик Чупо-Мотинг, 37

Напомним, "Бавария" уверенно возглавляет немецкую Бундеслигу, имея в своем активе 35 турнирных пунктов. "Лейпциг" идет на третьем месте национального первенства, набрав 29 очков.

По теме
yellow-arrow
Молодой талант Боруссии Д решил продлить контракт с клубом
yellow-arrow
Нагельсман - о матче против Лейпцига: Наша команда столкнулась с проблемами в нападении
yellow-arrow
Бавария побила 35-летний рекорд по скорости результативности. Чупо-Мотинг тоже установил достижение
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Эрик-Максим Чупо-Мотинг РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде