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РБ Лейпциг – Бавария 1:1. Нагельсманна тепло не встретили

Германия
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"Быки" остановили чемпиона

РБ Лейпциг – Бавария 1:1. Нагельсманна тепло не встретили

Фото: Imago Images/Sven Sonntag

Новина українською

Бундеслига, 16-й тур

20 января. Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Бавария 1:1

Голы: Хальстенберг 52 – Чупо-Мотинг 37

РБ Лейпциг: Бласвих – Симакан (Клостерман, 83), Орбан, Гвардиол, Хальстенберг (Раум, 90+1) – Лаймер, Шлагер – Собослаи, Форсберг (Вернер, 67), Ольмо (Хайдара, 82) – Андре Силва

Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис – Киммих, Горецка – Сане, Мусиала (Коман, 68), Гнабри (Мюллер, 83) – Чупо-Мотинг (Тель, 85)

Предупреждение: Шлагер 41, Лаймер 71 – Мусиала 35, Горецка 52, Упамекано 66

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В статье: Бавария (Мюнхен) РБ Лейпциг
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