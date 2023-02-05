Салихамиджич - о трансферах Челси: Для нас такие суммы невообразимы

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич высказался о трансферной политике "Челси":

"Это звучит безумно. Для нас такие суммы невообразимы. Когда у нас появляется возможность заполучить топ-игрока в Бундеслиге, сначала мы должны определиться с тем, как будем восполнять затраты на трансфер.

"Бавария" просто не может восполнить более € 600 млн. Мы знаем, что не можем конкурировать в финансовом плане с такими клубами, как "Челси". Но мы знаем, насколько "Бавария" привлекательна для футболистов из-за своего игрового стиля, успеха, истории и атмосферы в клубе", - сказал специалист.