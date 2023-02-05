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Салихамиджич - о трансферах Челси: Для нас такие суммы невообразимы

Германия
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Функционер понимает, что "Бавария" не могла бы позволить себе такие траты

Салихамиджич - о трансферах Челси: Для нас такие суммы невообразимы

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич высказался о трансферной политике "Челси":

"Это звучит безумно. Для нас такие суммы невообразимы. Когда у нас появляется возможность заполучить топ-игрока в Бундеслиге, сначала мы должны определиться с тем, как будем восполнять затраты на трансфер.

"Бавария" просто не может восполнить более € 600 млн. Мы знаем, что не можем конкурировать в финансовом плане с такими клубами, как "Челси". Но мы знаем, насколько "Бавария" привлекательна для футболистов из-за своего игрового стиля, успеха, истории и атмосферы в клубе", - сказал специалист.

Напомним, этой зимой "Челси" потратил около € 350 млн – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1, вместе взятые.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон)
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Комментарии (1)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
05.02.2023 в 11:32
Ну можна платити і по мільярду за гравця. Але це ще не означає, що команда від цього стане сильнішою
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