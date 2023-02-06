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Хоффенхайм уволил главного тренера. Клуб не побеждал с октября
Команда идет на 14-м месте и до зоны вылета 5 очков
Фото: @tsghoffenheim
"Хоффенхайм" объявил об увольнении главного тренера Андре Брайтенрайтера, который был назначен по окончанию прошлого сезона. В последних 9 матчах у клуба 2 ничьих и 7 поражений.
"Хоффенхайм" проиграл в последних трех матчах ("Бохум", "Лейпциг", "Боруссия Менхенгладбах") с общим счетом 4:12.
С начала сезона клуб набрал 19 очков в 19-ти турах. Клуб идет на 14-м месте в Бундеслиге (в чемпионате Германии всего 18 команд) и оторвался от зоны вылета на 5 очков.
Брайтенрайтер до "Хоффенхайма" работал в "Цюрихе". Перед назначением в Германию он завоевал золото чемпионата Швейцарии.
Die #TSG Hoffenheim stellt André Breitenreiter frei.— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) February 6, 2023
Danke, André – wir wünschen Dir alles Gute für die Zukunft!
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