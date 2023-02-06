Хоффенхайм уволил главного тренера. Клуб не побеждал с октября

"Хоффенхайм" объявил об увольнении главного тренера Андре Брайтенрайтера, который был назначен по окончанию прошлого сезона. В последних 9 матчах у клуба 2 ничьих и 7 поражений.

"Хоффенхайм" проиграл в последних трех матчах ("Бохум", "Лейпциг", "Боруссия Менхенгладбах") с общим счетом 4:12.

С начала сезона клуб набрал 19 очков в 19-ти турах. Клуб идет на 14-м месте в Бундеслиге (в чемпионате Германии всего 18 команд) и оторвался от зоны вылета на 5 очков.

Брайтенрайтер до "Хоффенхайма" работал в "Цюрихе". Перед назначением в Германию он завоевал золото чемпионата Швейцарии.