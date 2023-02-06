  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Хоффенхайм уволил главного тренера. Клуб не побеждал с октября
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хоффенхайм уволил главного тренера. Клуб не побеждал с октября

Германия
(1 голосов)

Команда идет на 14-м месте и до зоны вылета 5 очков

Хоффенхайм уволил главного тренера. Клуб не побеждал с октября

Фото: @tsghoffenheim

Новина українською

"Хоффенхайм" объявил об увольнении главного тренера Андре Брайтенрайтера, который был назначен по окончанию прошлого сезона. В последних 9 матчах у клуба 2 ничьих и 7 поражений.

"Хоффенхайм" проиграл в последних трех матчах ("Бохум", "Лейпциг", "Боруссия Менхенгладбах") с общим счетом 4:12.

С начала сезона клуб набрал 19 очков в 19-ти турах. Клуб идет на 14-м месте в Бундеслиге (в чемпионате Германии всего 18 команд) и оторвался от зоны вылета на 5 очков.

Брайтенрайтер до "Хоффенхайма" работал в "Цюрихе". Перед назначением в Германию он завоевал золото чемпионата Швейцарии.

По теме
yellow-arrow
Лунин на клубном ЧМ, еще одно дерби для Мудрика. Расписание футбола на 6-12 февраля
yellow-arrow
Вольфсбург – Бавария 2:4. Дебютная катастрофа Ковача, обманчивый счёт и амбивалентный Канселу
yellow-arrow
Штутгарт – Вердер 0:2. Бременцы обокрали шваб
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хоффенхайм (Зинсхайм) Андре Брайтенрайтер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде