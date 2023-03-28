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Бавария следит за ситуацией вокруг Гави в Барселоне

Германия
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"Сине-гранатовым" стоит напрячься

Бавария следит за ситуацией вокруг Гави в Барселоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" следит за ситуацией вокруг контракта Гави с "Барселоной", сообщает Флориан Плеттенберг. Летом полузащитник сможет покинуть клуб в качестве бесплатного агента.

Сообщается, что игрок был в шорт-листе "Баварии" несколько лет. На данный момент на его позиции выступает слишком много игроков, но клуб продолжает пристально следить за ситуацией.

Напомним, что Ла Лига отменила регистрацию Гави в качестве игрока основного состава, так как в январе "Барселона" не вписалась в потолок зарплат. Во время продления контракта в сентябре 2022-го стороны прописали пункт, согласно которому футболист сможет покинуть команду бесплатно, если его так и не зарегистрируют в качестве игрока основы до конца сезона.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Гави
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