Бавария следит за ситуацией вокруг Гави в Барселоне

"Бавария" следит за ситуацией вокруг контракта Гави с "Барселоной", сообщает Флориан Плеттенберг. Летом полузащитник сможет покинуть клуб в качестве бесплатного агента.

Сообщается, что игрок был в шорт-листе "Баварии" несколько лет. На данный момент на его позиции выступает слишком много игроков, но клуб продолжает пристально следить за ситуацией.

Напомним, что Ла Лига отменила регистрацию Гави в качестве игрока основного состава, так как в январе "Барселона" не вписалась в потолок зарплат. Во время продления контракта в сентябре 2022-го стороны прописали пункт, согласно которому футболист сможет покинуть команду бесплатно, если его так и не зарегистрируют в качестве игрока основы до конца сезона.

