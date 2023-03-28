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После ответного матча Баварии с ПСЖ между Наггельсманном и Мане произошла стычка

Германия
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Отношения внутри коллектива были не самыми надежными

После ответного матча Баварии с ПСЖ между Наггельсманном и Мане произошла стычка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Между бывшим главным тренером "Баварии" Юлианом Нагельсманном и Садио Мане возникла стычка после ответного поединка Лиги чемпионов с "ПСЖ" (2:0). Нападающего возмутило, что менеджер выпустил его всего на 8 минут.

Сообщается, что игроки заметили, что Нагельсманна серьезно напугала такая реакция нападающего. Футболисты убедились в этом, когда Мане вышел в старте "Баварии" на следующий матч – против "Аугсбурга" (5:3).

Руководство не хочет чтобы подобные ситуации повторялись с приходом Тухеля.

"Бавария" занимает второе место в Бундеслиге и отстает от "Боруссии" на 1 очко. Клуб также продолжает борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Германии.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Садио Мане Пари Сен-Жермен (Париж) Юлиан Нагельсманн
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