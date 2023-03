После ответного матча Баварии с ПСЖ между Наггельсманном и Мане произошла стычка

Между бывшим главным тренером "Баварии" Юлианом Нагельсманном и Садио Мане возникла стычка после ответного поединка Лиги чемпионов с "ПСЖ" (2:0). Нападающего возмутило, что менеджер выпустил его всего на 8 минут.

Сообщается, что игроки заметили, что Нагельсманна серьезно напугала такая реакция нападающего. Футболисты убедились в этом, когда Мане вышел в старте "Баварии" на следующий матч – против "Аугсбурга" (5:3).

Руководство не хочет чтобы подобные ситуации повторялись с приходом Тухеля.

"Бавария" занимает второе место в Бундеслиге и отстает от "Боруссии" на 1 очко. Клуб также продолжает борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Германии.

There was a bust up between Mané & Nagelsmann after the 2nd leg against PSG. Mané complained heavily in front of his teammates about getting only 8 minutes. During the argument, the players noticed that Nagelsmann was intimidated by Mané's angry speech [@altobelli13, @cfbayern] pic.twitter.com/xHXpY1H8Gm