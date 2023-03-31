Матч за титул. Бавария – Боруссия Дортмунд. Прогноз матча Бундеслиги на 01.04.2023

Конец международного перерыва знаменует собой возвращение к клубному футболу. Ко второму месяцу весны Дортмунд не только продолжает преследование бессменного чемпиона, но и опережает его на пункт. Это будет незабываемый дебют для Томаса Тухеля, сенсационно возглавившего "Баварию" неделю назад.

Бундеслига, 26-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Боруссия Дортмунд 19:30

Бавария

Шесть дней назад Томас Тухель сенсационно возглавил "Баварию", сменив Юлиана Нагельсманна. ТТ умеет быстро входить в курс дела, но такой задачи перед ним ещё не стояло – нанести поражение своей бывшей команде уже в дебютной встрече. Потому как иначе судьба титула будет в руках Дортмунда.

Зная бэкграунд Тухеля, можно смело предположить, что он начнёт с фирменных 3-4-3, с которыми он достиг европейского успеха с "Челси". Тем более, Нагельсманн после нового года периодически обращался к этой формации. Надёжный Павар должен вернуться в тройку ЦЗ, составив компанию Упамекано и де Лигту, пребывающего в огненной форме.

Третий самый результативный игрок Бундеслиги Джамал Мусиала вернулся к тренировкам в общей группе накануне встречи. Но Тухель вряд ли доверит игроку с плохим фитнесом выход в старте – ждём Сане и Мюллера с первых минут.

Боруссия Дортмунд

"Боруссия" лучше всех в Европе начала 2023-й год, выиграв 10 матчей кряду во всех турнирах. Но затем у подопечных Эдина Терзича случилась кризисная неделя, по ходу которой "жёлто-чёрные" уступили "Челси" путёвку в четвертьфинал Лиги Чемпионов, а затем сенсационно сыграв вничью в Рурском дерби с "Шальке" (2:2), позволив Мюнхену уйти в отрыв.

Казалось, что уверенность в себе покинула команду, но не тут-то было. Дортмунд безжалостно уничтожил "Кёльн" (6:1) перед международным перерывом, а подарок от "Баварии" в виде поражения в Леверкузене (2:1) неожиданно вывел "Боруссию" в лидеры. Тем более, кадровые проблемы команды остались позади.

Основной кипер Грегор Кобель снова в строю, как и Юлиан Брандт, который в этом сезоне по количеству креативных действий и уверенному завершению заслужил сравнения с Кевином Де Брюйне. В полном порядке и Нико Шлоттербек. Быстроногий Карим Адейеми тоже залечил травму, но его кондиции вызывают вопросы.

Статистика и факты

Тухель за два года в Дортмунде выиграл 42 из 68 матчей Бундеслиги

Мусиала – третий в Бундеслиге по количеству результативных действий (19), больше только у Фюллькруга (20) и Коло Муани (21)

"Бавария" выиграла 8 последних домашних матчей против БД в Бундеслиге

В 2023-м году Дортмунд набрал на 10 очков больше "Баварии", забив в 10 турах 30 голов

Запасные БД отметились 10 голами в сезоне (18% от общего числа забитых мячей)

Личные встречи

История Дер Классикера насчитывает 107 поединков в рамках Бундеслиги. За "Баварией" осталось 52 матча, "Боруссия" побеждала 25 раз. Ещё 30 встреч завершились вничью. На "Альянц Арене" хозяева выиграли 8 последних личных встреч в чемпионате.

Ориентировочные составы

Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт – Коман, Киммих, Горецка, Дэвис – Сане, Мюллер – Шупо-Мотинг

Боруссия Д: Кобель – Вольф, Зюле, Шлоттербек, Рюэрсон – Беллингем, Джан, Геррейру – Брандт, Аллер, Ройс

Ставки и коэффициенты

Прогноз матча Бавария – Боруссия Дортмунд от UA-Футбол

"Бавария" и "Боруссия" демонстрируют аномально высокую результативность даже по своим меркам. И по ходу сезона их матчи становятся только результативнее. В 8 последних турах Бундеслиги в матчах "Баварии" забивается в среднем 4.13 гола за игру и 3.75 в поединках Дортмунда. Не забываем и о результативном Дер Классикер в первом круге (2:2). Ставка: тотал больше 3.5 с коэффициентом в районе 1.92.