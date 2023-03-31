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Матч за титул. Бавария – Боруссия Дортмунд. Прогноз матча Бундеслиги на 01.04.2023
Дебют Тухеля пришёлся на главный матч сезона
Фото: twitter.com/FCBayern
Конец международного перерыва знаменует собой возвращение к клубному футболу. Ко второму месяцу весны Дортмунд не только продолжает преследование бессменного чемпиона, но и опережает его на пункт. Это будет незабываемый дебют для Томаса Тухеля, сенсационно возглавившего "Баварию" неделю назад.
Бавария
Шесть дней назад Томас Тухель сенсационно возглавил "Баварию", сменив Юлиана Нагельсманна. ТТ умеет быстро входить в курс дела, но такой задачи перед ним ещё не стояло – нанести поражение своей бывшей команде уже в дебютной встрече. Потому как иначе судьба титула будет в руках Дортмунда.
Зная бэкграунд Тухеля, можно смело предположить, что он начнёт с фирменных 3-4-3, с которыми он достиг европейского успеха с "Челси". Тем более, Нагельсманн после нового года периодически обращался к этой формации. Надёжный Павар должен вернуться в тройку ЦЗ, составив компанию Упамекано и де Лигту, пребывающего в огненной форме.
Третий самый результативный игрок Бундеслиги Джамал Мусиала вернулся к тренировкам в общей группе накануне встречи. Но Тухель вряд ли доверит игроку с плохим фитнесом выход в старте – ждём Сане и Мюллера с первых минут.
Боруссия Дортмунд
"Боруссия" лучше всех в Европе начала 2023-й год, выиграв 10 матчей кряду во всех турнирах. Но затем у подопечных Эдина Терзича случилась кризисная неделя, по ходу которой "жёлто-чёрные" уступили "Челси" путёвку в четвертьфинал Лиги Чемпионов, а затем сенсационно сыграв вничью в Рурском дерби с "Шальке" (2:2), позволив Мюнхену уйти в отрыв.
Казалось, что уверенность в себе покинула команду, но не тут-то было. Дортмунд безжалостно уничтожил "Кёльн" (6:1) перед международным перерывом, а подарок от "Баварии" в виде поражения в Леверкузене (2:1) неожиданно вывел "Боруссию" в лидеры. Тем более, кадровые проблемы команды остались позади.
Основной кипер Грегор Кобель снова в строю, как и Юлиан Брандт, который в этом сезоне по количеству креативных действий и уверенному завершению заслужил сравнения с Кевином Де Брюйне. В полном порядке и Нико Шлоттербек. Быстроногий Карим Адейеми тоже залечил травму, но его кондиции вызывают вопросы.
Статистика и факты
- Тухель за два года в Дортмунде выиграл 42 из 68 матчей Бундеслиги
- Мусиала – третий в Бундеслиге по количеству результативных действий (19), больше только у Фюллькруга (20) и Коло Муани (21)
- "Бавария" выиграла 8 последних домашних матчей против БД в Бундеслиге
- В 2023-м году Дортмунд набрал на 10 очков больше "Баварии", забив в 10 турах 30 голов
- Запасные БД отметились 10 голами в сезоне (18% от общего числа забитых мячей)
Личные встречи
История Дер Классикера насчитывает 107 поединков в рамках Бундеслиги. За "Баварией" осталось 52 матча, "Боруссия" побеждала 25 раз. Ещё 30 встреч завершились вничью. На "Альянц Арене" хозяева выиграли 8 последних личных встреч в чемпионате.
Ориентировочные составы
Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт – Коман, Киммих, Горецка, Дэвис – Сане, Мюллер – Шупо-Мотинг
Боруссия Д: Кобель – Вольф, Зюле, Шлоттербек, Рюэрсон – Беллингем, Джан, Геррейру – Брандт, Аллер, Ройс
Ставки и коэффициенты
Прогноз матча Бавария – Боруссия Дортмунд от UA-Футбол
"Бавария" и "Боруссия" демонстрируют аномально высокую результативность даже по своим меркам. И по ходу сезона их матчи становятся только результативнее. В 8 последних турах Бундеслиги в матчах "Баварии" забивается в среднем 4.13 гола за игру и 3.75 в поединках Дортмунда. Не забываем и о результативном Дер Классикер в первом круге (2:2). Ставка: тотал больше 3.5 с коэффициентом в районе 1.92.
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