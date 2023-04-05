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Маттиас Гинтер - первый игрок, выбивший Баварию из Кубка Германии в составе трех разных команд

Германия
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Маттиас Гинтер - первый игрок, выбивший Баварию из Кубка Германии в составе трех разных команд

Фото: Faisal HQ

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"Фрайбург" выбил в 1/4 финала Кубка Германии "Баварию" (2:1). Игрок "бразильцев из Брейсгау" Маттиас Гинтер уже в третий раз выбил "мюнхенцев" из Кубка.

Гинтер первым в истории Бундеслиги сделал это с тремя разными клубами: "Боруссией" Дортмунд, "Менхенгладбахом" и "Фрайбургом".

Поражение "Баварии" от "Фрайбурга" стало первой неудачей при Томасе Тухеле. В своем первом матче "мюнхенцы" обыграли "Боруссию" Дортмунд (4:2).

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В статье: Бавария (Мюнхен) Маттиас Гинтер Фрайбург
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