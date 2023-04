Маттиас Гинтер - первый игрок, выбивший Баварию из Кубка Германии в составе трех разных команд

"Фрайбург" выбил в 1/4 финала Кубка Германии "Баварию" (2:1). Игрок "бразильцев из Брейсгау" Маттиас Гинтер уже в третий раз выбил "мюнхенцев" из Кубка.

Гинтер первым в истории Бундеслиги сделал это с тремя разными клубами: "Боруссией" Дортмунд, "Менхенгладбахом" и "Фрайбургом".

Поражение "Баварии" от "Фрайбурга" стало первой неудачей при Томасе Тухеле. В своем первом матче "мюнхенцы" обыграли "Боруссию" Дортмунд (4:2).

3 - @MatzeGinter is the first player since the Bundesliga was founded to knock FC Bayern out of the DFB Cup with three different clubs (Dortmund, Mönchengladbach, Freiburg). Specialist. pic.twitter.com/Muu5incQps