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Боруссия Д – Франкфурт. 4:0. Матч, который вывел Дортмунд в лидеры Бундеслиги – Видео

Германия
(1 голосов)

"Бавария" имеет шансы упустить чемпионат

Боруссия Д – Франкфурт. 4:0. Матч, который вывел Дортмунд в лидеры Бундеслиги – Видео

Фото: https://twitter.com/BVB

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"Боурссия" Д разгромила дома "Айнтрахт" (4:0) и вышла на первое место в Бундеслиге. "Дортмунд" воспользовался поражением "Баварии" в параллельном матче.

Теперь "Боруссия" опережает "Баварию" на 1 очко. "Мюнхен" проиграл "Майнцу" (1:3).

29 тур, Бундеслига

"Боруссия" Д – "Айнтрахт". 4:0

Голы: 19' Д. Беллингем, 24', 66' Д. Мален, 41' М. Хуммельс

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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