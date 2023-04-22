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Боруссия Д – Франкфурт. 4:0. Матч, который вывел Дортмунд в лидеры Бундеслиги – Видео
"Бавария" имеет шансы упустить чемпионат
Фото: https://twitter.com/BVB
"Боурссия" Д разгромила дома "Айнтрахт" (4:0) и вышла на первое место в Бундеслиге. "Дортмунд" воспользовался поражением "Баварии" в параллельном матче.
Теперь "Боруссия" опережает "Баварию" на 1 очко. "Мюнхен" проиграл "Майнцу" (1:3).
29 тур, Бундеслига
"Боруссия" Д – "Айнтрахт". 4:0
Голы: 19' Д. Беллингем, 24', 66' Д. Мален, 41' М. Хуммельс
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