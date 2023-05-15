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Лидеры Бундеслиги поборются за звезду Аякса

Германия
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Тухель хотел купить полузащитника ещё в "Челси"

Лидеры Бундеслиги поборются за звезду Аякса

Фото: twitter.com/AFCAjax

Новина українською

"Бавария" и "Боруссия" Дортмунд попытаются летом подписать полузащитника "Аякса" Эдсона Альвареса. Оба клуба уже связывались с представителями мексиканца.

Томас Тухель хотел подписать полузащитника ещё в "Челси", "Аякс" требовал 60 миллионов евро за игрока. Полузащитник был разочарован несостоявшимся трансфером, но в клубе ему пообещали, что его отпустят летом 2023-го и за меньшие деньги. Считается, что "амстердамцы" примут предложение в размере 35 миллионов евро.

В "Боруссии" видят Эдсона, как дополнительного игрока в опорную зону. Примечательно, что Тухель также ищет для "Баварии" игрока "шестерку". Такой переход даст больше свободы Йозуа Киммиху в полузащите.

Также с "Баврией" связывают Деклана Райса из "Вест Хэма", но переход вряд ли состоится из-за высокого ценника – около 100 миллионов евро.

В этом сезоне Альварес провел за "Аякс" 41 матч, забил 4 гола и отдал 3 результативнвых передачи. 25-летний полузащитник оценивается в 35 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Аякс (Амстердам) Эдсон Альварес
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Источник:
sport1.de

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