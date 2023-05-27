Шальке 04 покидает Бундеслигу после одного сезона пребывания

Сегодня команды сыграли последний тур Бундеслиги. В нем окончательно решилось, кто покинет высшую лигу в этом году. К "Герте" присоединился "Шальке 04", а также за прописку в квалификационных раундах поборется "Штутгарт".

"Шальке 04" проиграл в последнем туре "Лейпцигу" со счетом 4-2. Но даже победа над соперником не давала 100% шанс на прописку в Бундеслиге.

Подопечные Томаса Реиса только-только вышли в главный турнир страны, но по окончанию сезона не смогли сохранить за собой место. Команда за 34 тура завоевала 31 балл. Хуже них в этом сезоне была только "Герта", у них набралось 29 баллов за то же самое количество туров.

"Штутгарт" еще не потерял окончательные шансы на сохранение прописки. В матчах плей-офф команда попытается остаться в турнире. Закончили сезон они с 33-мя баллами.