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Шальке 04 покидает Бундеслигу после одного сезона пребывания
Штутгарт еще поборется за прописку
Фото: twitter.com
Сегодня команды сыграли последний тур Бундеслиги. В нем окончательно решилось, кто покинет высшую лигу в этом году. К "Герте" присоединился "Шальке 04", а также за прописку в квалификационных раундах поборется "Штутгарт".
"Шальке 04" проиграл в последнем туре "Лейпцигу" со счетом 4-2. Но даже победа над соперником не давала 100% шанс на прописку в Бундеслиге.
Подопечные Томаса Реиса только-только вышли в главный турнир страны, но по окончанию сезона не смогли сохранить за собой место. Команда за 34 тура завоевала 31 балл. Хуже них в этом сезоне была только "Герта", у них набралось 29 баллов за то же самое количество туров.
"Штутгарт" еще не потерял окончательные шансы на сохранение прописки. В матчах плей-офф команда попытается остаться в турнире. Закончили сезон они с 33-мя баллами.
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