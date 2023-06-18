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Боруссия Дортмунд готова продать Рейну за 20 миллионов
А когда-то конкурировал с Беллингемом
Фото: Goal.com / Автор: неизвестен
Дортмундская "Боруссия" выставила на трансфер Джованни Рейну за 20 миллионов евро, об этом сообщает goal.com.
Игрок на протяжении сезона боролся с травмами и потерял место в основном составе команды. В общем игрок пропустил 45 матчей из-за травмы за 4 сезона в стане "Боруссии".
Сейчас "шмели" готовы продать одного из самых талантливых американских футболистов, хотя у него еще осталось два года контракта.
В этом сезоне Рейна принял участие в 30 матчах за клуб, где забил 7 мячей и отдал 4 ассиста.
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