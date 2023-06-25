Немецкий клуб подписал спонсорский контракт с производителем медицинской марихуаны

Немецкий клуб "Падерборн" на своей официальной странице в Twitter объявил о подписании рекламного контракта с компанией Four 20 Pharma, производящей медицинскую марихуану.

Это название теперь будет красоваться на футболках команды, ведь компания станет новым титульным спонсором бело-черных.

Контракт заключен сроком на два следующих сезона.

“Спонсорство дает нам возможность информировать специалистов и широкую общественность о нашей компании по всей Германии. Благодаря полному образованию мы хотим покончить со стигмой по отношению к старейшему лекарственному растению в мире, основанному на предубеждениях и дезинформации”, - заявил генеральный директор Four 20 Pharma Томас Шаттон.

Отметим, что в прошлом сезоне “Падерборн” выступал во второй немецкой Бундеслиге. Команда финишировала на шестом месте, уступив 11 очков третьей позиции, которая давала шанс на выход в высший дивизион.