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Немецкий клуб подписал спонсорский контракт с производителем медицинской марихуаны
Для того чтобы ликвидировать дезинформацию относительно этого растения
Твіттер Падерборна
Немецкий клуб "Падерборн" на своей официальной странице в Twitter объявил о подписании рекламного контракта с компанией Four 20 Pharma, производящей медицинскую марихуану.
Это название теперь будет красоваться на футболках команды, ведь компания станет новым титульным спонсором бело-черных.
Контракт заключен сроком на два следующих сезона.
“Спонсорство дает нам возможность информировать специалистов и широкую общественность о нашей компании по всей Германии. Благодаря полному образованию мы хотим покончить со стигмой по отношению к старейшему лекарственному растению в мире, основанному на предубеждениях и дезинформации”, - заявил генеральный директор Four 20 Pharma Томас Шаттон.
Отметим, что в прошлом сезоне “Падерборн” выступал во второй немецкой Бундеслиге. Команда финишировала на шестом месте, уступив 11 очков третьей позиции, которая давала шанс на выход в высший дивизион.
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