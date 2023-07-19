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Забитые на любой вкус. Роттах-Эгерн – Бавария 0:27. Видео голов и обзор матча
Легче, чем тренировка
Фото: ФК Баварія
Вашему вниманию представляем видеообзор товарищеского матча действующего чемпиона Бундеслиги "Баварии", который встречался с представителем девятого дивизиона Германии "Роттахом-Эгерном".
События в матче развивались довольно быстро: уже на четвертой минуте счет был 2:0 в пользу мюнхенцев. В общей сложности до перерыва забили 18 голов, а во втором тайме еще девять.
"Роттах-Эгерн" – "Бавария" 0:27
Голы: Мусиала (3, 13, 25, 36, 42, 44), Гнабри (4, 11, 43), Дэвис (8), Лаймер (19), Тель (22, 29, 34, 41), Упамекано (30), Сане (35), Забицер (50, 63, 68, 70, 72), Геррейро (75), Гравенберх (82), Коман (85), Мане (89)
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