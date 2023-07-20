Боруссия интересуется Забитцером. Известна сумма, которую за него хочет Бавария

"Боруссия" хочет подписать полузащитника "Баварии" Марселя Забитцера. "Мюнхенцы" хотят выручить с продажи автрийца 15-20 миллионов евро.

Сам Забитцер не определился с будущим, у него есть время до понедельника, когда клуб отправится в предсезонное турне в США. Спортивный директор "Боруссии" Дортмунд Себастьен Кель начнет переговоры, как только австриец изъявит желание сменить команду.

Вторую половину прошлого сезона Забитцер провел в "Манчестер Юнайтед", когда он заменял травмировавшегося Эриксена.

В прошлом сезоне Забитцер сыграл 42 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи. Рыночная цена 29-летнего хавбека – 20 миллионов евро.