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Переговоры Баварии и Интера по Зоммеру зашли в тупик

Германия
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Команды не достигли никакого прогресса

Переговоры Баварии и Интера по Зоммеру зашли в тупик

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Баварии" Ян Зоммер в понедельник отправится вместе с командой в предсезонное турне в Японию.

В переговорах по трансферу 34-летнего швейцарца между мюнхенцами и "Интером" пока нет прогресса. Ранее заявлялось, что сам вратарь настроен на этот переход, а миланцы готовы заплатить 6 миллионов евро.

"Интер" хотел приобрести Зоммера и Анатолия Трубина из "Шахтера" на замену покинувшим команду Андре Онану и Самиру Хандановичу.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Интер (Милан) Ян Зоммер
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