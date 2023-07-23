Переговоры Баварии и Интера по Зоммеру зашли в тупик

Голкипер "Баварии" Ян Зоммер в понедельник отправится вместе с командой в предсезонное турне в Японию.

В переговорах по трансферу 34-летнего швейцарца между мюнхенцами и "Интером" пока нет прогресса. Ранее заявлялось, что сам вратарь настроен на этот переход, а миланцы готовы заплатить 6 миллионов евро.

"Интер" хотел приобрести Зоммера и Анатолия Трубина из "Шахтера" на замену покинувшим команду Андре Онану и Самиру Хандановичу.