Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Переговоры Баварии и Интера по Зоммеру зашли в тупик
Команды не достигли никакого прогресса
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "Баварии" Ян Зоммер в понедельник отправится вместе с командой в предсезонное турне в Японию.
В переговорах по трансферу 34-летнего швейцарца между мюнхенцами и "Интером" пока нет прогресса. Ранее заявлялось, что сам вратарь настроен на этот переход, а миланцы готовы заплатить 6 миллионов евро.
"Интер" хотел приобрести Зоммера и Анатолия Трубина из "Шахтера" на замену покинувшим команду Андре Онану и Самиру Хандановичу.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Bild
Популярное сейчас
- УПЛ ТВ - миф? Космический трансфер Шахтера, муниципальный клуб - это зло и схемы. ВИДЕО
- Финты, невероятный рывок и отличный гол. Обзор действий Мудрика в матче против Брайтона
- С большим уклоном на артиллерию. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
- Бывший польский нападающий Милана перешел в стамбульский клуб
- Красотка дня. Прелестная девушка новичка Тоттенхэма и экс-горняка Манора Соломона. ФОТО
- Не сдержала эмоций. Горячая звезда OnlyFans после первой победы в боксе прямо на ринге оголила грудь
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн