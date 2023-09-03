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Бундеслига. Айнтрахт вырвал ничью на последних минутах матча с Кельном
Команда хозяев выложилась на полную
Фото: Imago
Отчет будет доступен в ближайшее время
Бундеслига, 3-й тур
Айнтрахт - Кельн 1:1
Голы: Нкунку 83 - Кайнц 43
Айнтрахт: Трапп, Пачо, Кох, Тута, Скири, Макс, Ларссон, Бута, Гетце, Дина, Мармуш
Кельн: Швабе, Пакарада, Шабо, Губерс, Шмиц, Мартель, Любичич, Майна, Кайнц, Вальдшмидт, Тиггес
Предупреждения: Мармуш 64 - Любичич 45, Мартель 45+3, Шмиц 70
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