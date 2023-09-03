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Бундеслига. Айнтрахт вырвал ничью на последних минутах матча с Кельном

Германия
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Команда хозяев выложилась на полную

Бундеслига. Айнтрахт вырвал ничью на последних минутах матча с Кельном

Фото: Imago

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Бундеслига, 3-й тур

Айнтрахт - Кельн 1:1

Голы: Нкунку 83 - Кайнц 43

Айнтрахт: Трапп, Пачо, Кох, Тута, Скири, Макс, Ларссон, Бута, Гетце, Дина, Мармуш

Кельн: Швабе, Пакарада, Шабо, Губерс, Шмиц, Мартель, Любичич, Майна, Кайнц, Вальдшмидт, Тиггес

Предупреждения: Мармуш 64 - Любичич 45, Мартель 45+3, Шмиц 70

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В статье: Бундеслига Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Кельн
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