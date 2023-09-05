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Сентябрьские матчи станут решающими для Флика у руля сборной Германии

Германия
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Июньские игры не понравились руководству

Сентябрьские матчи станут решающими для Флика у руля сборной Германии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Германии сыграет в сентябре с Японией и Францией. Эти матчи решат судьбу Ханси Флика у руля национальной команды.

Если повторятся результаты июньских игр с Украиной (3:3), Польшей (0:1) и Колумбии (0:2), в Германии рассматривают замену Флика.

В сборной смотрят в сторону Юлиана Наггельсманна и Оливера Гласнера ("Айнтрахт" и "Вольфсбург"). Также в клубе рассмотрят возможность назначения Маттиаса Саммера, который сейчас часть правления в дортмундской "Боруссии".

В последний раз Саммер тренировал в 2005 году "Штутгарт".

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В статье: Германия Ханси Флик
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