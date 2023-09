Сентябрьские матчи станут решающими для Флика у руля сборной Германии

Сборная Германии сыграет в сентябре с Японией и Францией. Эти матчи решат судьбу Ханси Флика у руля национальной команды.

Если повторятся результаты июньских игр с Украиной (3:3), Польшей (0:1) и Колумбии (0:2), в Германии рассматривают замену Флика.

В сборной смотрят в сторону Юлиана Наггельсманна и Оливера Гласнера ("Айнтрахт" и "Вольфсбург"). Также в клубе рассмотрят возможность назначения Маттиаса Саммера, который сейчас часть правления в дортмундской "Боруссии".

В последний раз Саммер тренировал в 2005 году "Штутгарт".

Germany's upcoming games against Japan and France will be crucial for Hansi Flick's future. If there's a repeat of the performances and results of June's games against Ukraine, Poland and Colombia, a change of coach would be likely. Julian Nagelsmann and Oliver Glasner are… pic.twitter.com/jvRykiWdvh