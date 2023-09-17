Невероятный камбэк гостей. Дармштадт - Боруссия М 3:3. Видео голов

В рамках 4-го тура Бундеслиги команды устроили перестрелку. Сначала три в первом тайме забили хозяева. И казалось бы, разгром.

Но после перерыва "Мюнхенгадбах" смогли перевернуть игру. На 50-й минуте Чванчара не реализовал пенальти, что могло еще больше расстроить подопечных Херардо Сеоане. Но даже после не забитого 11-метрового, они смогли отыграть три мяча.

Бундеслига. 4-й тур

Дармштадт, Штадион-ам-Бьолленфальтор

Дармштадт - Боруссия М 3:3

Голы: Мелем 8, Маглица 10, Скарке 33 - Пефок 56, Нойгаус 73, Чванчара 77

На 50-й минуте Чванчара не реализовал пенальти (вратарь)