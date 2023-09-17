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Невероятный камбэк гостей. Дармштадт - Боруссия М 3:3. Видео голов
Дармштадт - Боруссия М ⋉ 3:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.09.2023 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Боруссія Менхенгладбах"
В рамках 4-го тура Бундеслиги команды устроили перестрелку. Сначала три в первом тайме забили хозяева. И казалось бы, разгром.
Но после перерыва "Мюнхенгадбах" смогли перевернуть игру. На 50-й минуте Чванчара не реализовал пенальти, что могло еще больше расстроить подопечных Херардо Сеоане. Но даже после не забитого 11-метрового, они смогли отыграть три мяча.
Бундеслига. 4-й тур
Дармштадт, Штадион-ам-Бьолленфальтор
Голы: Мелем 8, Маглица 10, Скарке 33 - Пефок 56, Нойгаус 73, Чванчара 77
На 50-й минуте Чванчара не реализовал пенальти (вратарь)
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