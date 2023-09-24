Германия
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Бундеслига. Айнтрахт и Фрайбург так и не удосужились забить в напряженном матче
Моментов было достаточно
Отчет будет доступен в ближайшее время
Бундеслига, 5-й тур
Айнтрахт - Фрайбург 0:0
Айнтрахт: Трапп, Пако, Кох, Тута, Нкунку, Ларссон, Шкири, Бута, Эбимбе, Чаиби, Мармош
Фрайбург: Атуболу, Силдилиа, Гинтер, Линхарт, Кублер, Эггештайн, Кейтель, Салаи, Грифо, Доан, Холер
Предупреждения: Дина 45, Пако 52, Кох 86, Трапп 86 - Гинтер 33
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