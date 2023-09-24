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Бундеслига. Айнтрахт и Фрайбург так и не удосужились забить в напряженном матче

Германия
(1 голосов)

Моментов было достаточно

Бундеслига. Айнтрахт и Фрайбург так и не удосужились забить в напряженном матче

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Бундеслига, 5-й тур

Айнтрахт - Фрайбург 0:0

Айнтрахт: Трапп, Пако, Кох, Тута, Нкунку, Ларссон, Шкири, Бута, Эбимбе, Чаиби, Мармош

Фрайбург: Атуболу, Силдилиа, Гинтер, Линхарт, Кублер, Эггештайн, Кейтель, Салаи, Грифо, Доан, Холер

Предупреждения: Дина 45, Пако 52, Кох 86, Трапп 86 - Гинтер 33

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В статье: Бундеслига Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Фрайбург
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