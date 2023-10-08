Бавария – Фрайбург 3:0. Превосходство Сане и удача Комана

Бундеслига, 7-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Фрайбург 3:0

Голы: Коман 12, 85, Сане 25

"Бавария" в доминантной манере разобралась с "Фрайбургом", продлив свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей (8 побед). Встреча на "Альянц Арене" походила на дорогу с односторонним движением – подопечные Кристиана Штрайха все 90 минут минут пассивно отбивались, и вопрос был лишь в том, сколько мячей залетит в ворота Атуболу. Таким образом Мюнхен сравнивается с Дортмундом, заняв третью позицию в Бундеслиге перед международным перерывом.

У "Баварии" часто возникают трудности с первым голом, на что очень надеялись гости. Но их надежды быстро развеялись. Уже на 12-й минуте загадочная подача Комана с правого фланга неожиданно отправилась за шиворот Атуболу и рикошетом от штанги залетела в сетку. Поведя в счёте, хозяева обрели уверенность и так и не позволили "Фрайбургу" вступить в игру. "Чёрный лес" в каждом из таймов выдавал по одному удару в сторону ворот соперника с весом xG 0.04.

Зато у противоположных ворот было весьма горячо. "Бавария" всё ещё далека от "Байера" в плане качества позиционных атак, но индивидуальный класс Кейна и Сане позволял стабильно создавать остроту. Эти двое поучаствовали в 17 из 23 голов своей команды в Бундеслиге, выдав ещё одну результативную атаку и сегодня. Сане в середине тайма влетел к подступах штрафной, по дороге обойдя двух оппонентов. Затем обыгрался в стенку с Кейном и записал свой 6-й гол в текущем сезоне. Ещё до перерыва Лерой выдал ещё один блистательный слалом, но от дубля экс-вингера "Сити" гостей уберёг минимальный офсайд.

Сане продолжал демонстрировать своё превосходство и во втором тайме. Пожалуй, от повторения рекорда по успешным обводкам образца игры прошлого тура против "РБ Лейпцига" (10 удачных попыток дриблинга) спасла лишь подстраховка защитников "Фрайбурга". Обычно Кюблера в дуэлях против Сане страховал как минимум один партнёр, а то и несколько. Это создавало огромные дыры в других зонах, и Лерой раз за разом находил партнёров на открытых позициях (отсюда и 6 пасов под удар от вингера).

Но партнёры, как и сам Сане, в стадии завершения не отличались хладнокровностью. Потому с третьим голом пришлось ждать до самого конца основного времени. Коману снова повезло, и после рикошета от оборонца Кингсли забил свой второй гол в поединке. 3:0. Лёгкая прогулка для чемпионов.

Бавария: Ульрайх – Мазрауи, Упамекано (Лаймер, 77), Ким, Дэвис – Горецка, Киммих (Кретциг, 88) – Сане, Мюллер (Мусиала, 72), Коман (Шупо-Мотинг, 88) – Кейн (Тель, 73)

Фрайбург: Атуболу – Сильдийя, Гинтер, Гульде, Кюблер – Доан (Вайсхаупт, 68), Рёль (Филипп, 46), Эггештайн (Рюдлин, 84), Грифо – Шаллаи (Бройниг, 84), Хелер (Адаму, 68)