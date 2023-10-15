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Йесс Торуп возглавил Аугсбург
Наставник тренировал клубы Дании и Бельгии
Новым главным тренером "Аугсбурга", выступающего в Бундеслиге, стал Йесс Торуп, об этом сообщает официальный сайт клуба.
Контракт рассчитан до 30 лета 2025 года. Торуп заменил на этом посту Энрико Масена, который был уволен 9-го октября. Сейчас команда занимает 15-е место в Бундеслиге с 5-ю баллами, опережая зону вылета лишь на одно очко.
Последним клубом 53-летнего датского специалиста был "Копенгаген". Также он тренировал датский "Эсбьерг" и "Мидтьюлланд", бельгийский "Гент" и "Генк". Кроме этого, работал со сборными Дании U-20 и U-21.
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