Йесс Торуп возглавил Аугсбург

Новым главным тренером "Аугсбурга", выступающего в Бундеслиге, стал Йесс Торуп, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт рассчитан до 30 лета 2025 года. Торуп заменил на этом посту Энрико Масена, который был уволен 9-го октября. Сейчас команда занимает 15-е место в Бундеслиге с 5-ю баллами, опережая зону вылета лишь на одно очко.

Последним клубом 53-летнего датского специалиста был "Копенгаген". Также он тренировал датский "Эсбьерг" и "Мидтьюлланд", бельгийский "Гент" и "Генк". Кроме этого, работал со сборными Дании U-20 и U-21.