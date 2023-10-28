Безумный гол Кейна с центра поля. Бавария - Дармштадт 8:0. Видеообзор матча

На "Альянц-Арене" в рамках 9-го тура "немецкая машина" устроила настоящее шоу. Но, не в начале поединка. В первом тайме в начале поединка удаление получил Киммих. Позже соперники потеряли двух игроков - тоже две красные карточки. На поле осталось 18 человек. Первый тайм завершился со счетом 0:0, а уже на вторую половину "Бавария" вышла побеждать.

Открыл счет Кейн, два подряд забил Сане. А четвертый гол вновь оформил английский форвард, но как! Ударом со своей половины поля!

На этом мюнхенский клуб не остановился, и забил еще четыре. Дублем отметился Мусиала, хет-трик оформил Кейн и к авторам голов присоединился вышедший на замену Мюллер.

Благодаря победе подопечные Тухеля вышли на первую строчку, но "Байер" имеет матч в запасе.

Бундеслига, 9-й тур

Мюнхен, Альянц-Арена

Бавария - Дармштадт 8:0

Голы: Кейн 51, 69, 88, Сане 56, 64, Мусиала 60, 76, Мюллер 71

Удаления: Киммих 4, Гьясула 21, Маглица 41