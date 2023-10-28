  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Безумный гол Кейна с центра поля. Бавария - Дармштадт 8:0. Видеообзор матча
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Безумный гол Кейна с центра поля. Бавария - Дармштадт 8:0. Видеообзор матча

Германия
(1 голосов)

Три удаления, восемь голов, что еще нужно?

Безумный гол Кейна с центра поля. Бавария - Дармштадт 8:0. Видеообзор матча

Фото: bundesliga.com

Новина українською

На "Альянц-Арене" в рамках 9-го тура "немецкая машина" устроила настоящее шоу. Но, не в начале поединка. В первом тайме в начале поединка удаление получил Киммих. Позже соперники потеряли двух игроков - тоже две красные карточки. На поле осталось 18 человек. Первый тайм завершился со счетом 0:0, а уже на вторую половину "Бавария" вышла побеждать.

Открыл счет Кейн, два подряд забил Сане. А четвертый гол вновь оформил английский форвард, но как! Ударом со своей половины поля!

На этом мюнхенский клуб не остановился, и забил еще четыре. Дублем отметился Мусиала, хет-трик оформил Кейн и к авторам голов присоединился вышедший на замену Мюллер.

Благодаря победе подопечные Тухеля вышли на первую строчку, но "Байер" имеет матч в запасе.

Бундеслига, 9-й тур
Мюнхен, Альянц-Арена
Бавария - Дармштадт 8:0
Голы: Кейн 51, 69, 88, Сане 56, 64, Мусиала 60, 76, Мюллер 71
Удаления: Киммих 4, Гьясула 21, Маглица 41

По теме
yellow-arrow
Бундеслига. 8 голов после перерыва от Баварии и шедевр Кейна, потуги Штутгарта без Гирасси и 10-е кряду поражение Униона
yellow-arrow
Бавария планирует в ближайшее время продлить контракт с Нойером
yellow-arrow
Герберт Хайнер высказался о будущем Джамала Мусиала
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Харри Кейн Дармштадт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде