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Де Лигт может пропустить 8 недель, прогноз ухудшился. У защитника Баварии травма колена
Защитник может пропустить больше, чем ожидалось
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Маттейс де Лигт из-за травмы может пропустить больше, чем ожидалось.
Защитник "Баварии" получил повреждение колена во время матча против "Саарбрюкена" в Кубке Германии (1:2). Изначально сообщалось, что восстановление займет от 4 до 6 недель.
По данным Bild, в четверг после МРТ прогноз ухудшился, и в клубе опасаются, что нидерландец пропустит до 8 недель.
В текущем сезоне де Лигт провел 7 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол.
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Источник:Bayern & Germany
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