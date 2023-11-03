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Де Лигт может пропустить 8 недель, прогноз ухудшился. У защитника Баварии травма колена

Германия

Защитник может пропустить больше, чем ожидалось

Де Лигт может пропустить 8 недель, прогноз ухудшился. У защитника Баварии травма колена

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Маттейс де Лигт из-за травмы может пропустить больше, чем ожидалось.

Защитник "Баварии" получил повреждение колена во время матча против "Саарбрюкена" в Кубке Германии (1:2). Изначально сообщалось, что восстановление займет от 4 до 6 недель.

По данным Bild, в четверг после МРТ прогноз ухудшился, и в клубе опасаются, что нидерландец пропустит до 8 недель.

В текущем сезоне де Лигт провел 7 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол.

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Источник:
Bayern & Germany
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