Де Лигт может пропустить 8 недель, прогноз ухудшился. У защитника Баварии травма колена

Маттейс де Лигт из-за травмы может пропустить больше, чем ожидалось.

Защитник "Баварии" получил повреждение колена во время матча против "Саарбрюкена" в Кубке Германии (1:2). Изначально сообщалось, что восстановление займет от 4 до 6 недель.

По данным Bild, в четверг после МРТ прогноз ухудшился, и в клубе опасаются, что нидерландец пропустит до 8 недель.

В текущем сезоне де Лигт провел 7 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол.