Байер на первом месте, Дортмунд вне первой четверки. Турнирная таблица Бундеслиги

“Байер” Леверкузен разгромил на своем поле безрадостный “Унион”, и вновь вернулся на первое место в Бундеслиге. “Бавария” отстает от лидера на два очка, также в первой четверке “Штутгарт” и “Лейпциг”.

Участник Лиги чемпионов “Унион” Берлин – на последнем месте.