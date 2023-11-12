  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Байер на первом месте, Дортмунд вне первой четверки. Турнирная таблица Бундеслиги
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Байер на первом месте, Дортмунд вне первой четверки. Турнирная таблица Бундеслиги

Германия

Бавария отстает от лидера на два очка

Байер на первом месте, Дортмунд вне первой четверки. Турнирная таблица Бундеслиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

“Байер” Леверкузен разгромил на своем поле безрадостный “Унион”, и вновь вернулся на первое место в Бундеслиге. “Бавария” отстает от лидера на два очка, также в первой четверке “Штутгарт” и “Лейпциг”.

Участник Лиги чемпионов “Унион” Берлин – на последнем месте.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Байер" Леверкузен 11 10 1 0 34-10 +24 31
2 "Бавария" 11 9 2 0 42-9 +33 29
3 "Штутгарт" 11 8 0 3 29-14 +15 24
4 "РБ Лейпциг" 11 7 2 2 28-10 +18 23
5 "Боруссия" Дортмунд 11 6 3 2 20-17 +3 21
6 "Хоффенхайм" 11 6 1 4 23-19 +4 19
7 "Айнтрахт" Франкфурт 11 4 6 1 17-11 +6 18
8 "Фрайбург" 11 4 2 5 14-22 -8 14
9 "Боруссия" Менхенгладбах 11 3 4 4 23-23 0 13
10 "Аугсбург" 11 3 4 4 20-23 -3 13
11 "Вольфсбург" 11 4 1 6 15-20 -5 13
12 "Вердер" Бремен 11 3 2 6 18-22 -4 11
13 "Хайденхайм" 11 3 1 7 17-26 -9 10
14 "Бохум" 11 1 6 4 11-25 -14 9
15 "Дармштадт" 11 2 2 7 14-32 -18 8
16 "Майнц" 11 1 4 6 11-24 -13 7
17 "Кельн" 11 1 3 7 9-23 -14 6
18 "Унион" Берлин 11 2 0 9 11-26 -15 6
По теме
yellow-arrow
РБ Лейпциг – Фрайбург 3:1. Баумгартнер приносит важную победу
yellow-arrow
Вердер – Айнтрахт 2:2. Боевая ничья
yellow-arrow
Байер – Унион 4:0. Алонсо повторяет рекордный старт Гвардиолы
Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Хаби Алонсо Вердер (Бремен) Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Байер (Леверкузен) Майнц Хоффенхайм (Зинсхайм) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Унион (Берлин) Хайденхайм РБ Лейпциг Штутгарт Фрайбург Вольфсбург Дармштадт Аугсбург Кельн Бохум
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде