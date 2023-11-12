Германия
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Байер на первом месте, Дортмунд вне первой четверки. Турнирная таблица Бундеслиги
Бавария отстает от лидера на два очка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Байер” Леверкузен разгромил на своем поле безрадостный “Унион”, и вновь вернулся на первое место в Бундеслиге. “Бавария” отстает от лидера на два очка, также в первой четверке “Штутгарт” и “Лейпциг”.
Участник Лиги чемпионов “Унион” Берлин – на последнем месте.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Байер" Леверкузен
|11
|10
|1
|0
|34-10
|+24
|31
|2
|"Бавария"
|11
|9
|2
|0
|42-9
|+33
|29
|3
|"Штутгарт"
|11
|8
|0
|3
|29-14
|+15
|24
|4
|"РБ Лейпциг"
|11
|7
|2
|2
|28-10
|+18
|23
|5
|"Боруссия" Дортмунд
|11
|6
|3
|2
|20-17
|+3
|21
|6
|"Хоффенхайм"
|11
|6
|1
|4
|23-19
|+4
|19
|7
|"Айнтрахт" Франкфурт
|11
|4
|6
|1
|17-11
|+6
|18
|8
|"Фрайбург"
|11
|4
|2
|5
|14-22
|-8
|14
|9
|"Боруссия" Менхенгладбах
|11
|3
|4
|4
|23-23
|0
|13
|10
|"Аугсбург"
|11
|3
|4
|4
|20-23
|-3
|13
|11
|"Вольфсбург"
|11
|4
|1
|6
|15-20
|-5
|13
|12
|"Вердер" Бремен
|11
|3
|2
|6
|18-22
|-4
|11
|13
|"Хайденхайм"
|11
|3
|1
|7
|17-26
|-9
|10
|14
|"Бохум"
|11
|1
|6
|4
|11-25
|-14
|9
|15
|"Дармштадт"
|11
|2
|2
|7
|14-32
|-18
|8
|16
|"Майнц"
|11
|1
|4
|6
|11-24
|-13
|7
|17
|"Кельн"
|11
|1
|3
|7
|9-23
|-14
|6
|18
|"Унион" Берлин
|11
|2
|0
|9
|11-26
|-15
|6
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