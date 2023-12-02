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Матч между Баварией и Унионом перенесен из-за снегопада
Мюнхен засыпало снегом
Getty Images
Матч 13 тура Бундеслиги между “Баварией” и “Унионом” перенесен на неопределенный срок.
Игра должна была начаться сегодня в 16:30 по киевскому времени.
Мюнхен накрыло снегом, из-за чего возникли проблемы с авиа и железнодорожным сообщением. Также в Мюнхене не работает общественный транспорт.
Решение о переносе игры было принято довольно-таки быстро, уточняет Bild. Новая дата матча станет известна позже.
❗ Today's game between FC Bayern and Union Berlin has been cancelled due to heavy snowfall [@BILD] pic.twitter.com/l0ub5HSDNF— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 2, 2023
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