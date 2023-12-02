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Матч между Баварией и Унионом перенесен из-за снегопада

Германия
Обновлено

Мюнхен засыпало снегом

Матч между Баварией и Унионом перенесен из-за снегопада

Getty Images

Новина українською

Матч 13 тура Бундеслиги между “Баварией” и “Унионом” перенесен на неопределенный срок.

Игра должна была начаться сегодня в 16:30 по киевскому времени.

Мюнхен накрыло снегом, из-за чего возникли проблемы с авиа и железнодорожным сообщением. Также в Мюнхене не работает общественный транспорт.

Решение о переносе игры было принято довольно-таки быстро, уточняет Bild. Новая дата матча станет известна позже.

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Бавария (Мюнхен) Бундеслига Унион (Берлин)
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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
02.12.2023 в 12:58
Мюнхен забздел и матч отменил
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
02.12.2023 в 12:58
Мюнхен забздел и матч отменил
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Andrumas (Düsseldorf)
02.12.2023 в 11:45
Вчера отменили и матч в третьей Бундеслиге в Унтерхахинге, пригород Мюнхена. А снега то на самом деле далеко не горы тут.. в других городах Германии и даже Баварии матчи состоятся:)
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