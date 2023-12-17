Фрайбург – Кёльн 2:0. Грегорич снова приносит результат

Бундеслига, 15-й тур

Фрайбург, Европа-Парк

Фрайбург – Кельн 2:0

Голы: Грегорич 72, Шаллаи 90+5

Фрайбург: Атуболу, Сильдийя (Кюблер, 75), Гульде, Гинтер, Макенго (Вайсхаупт, 75), Хефлер, Грифо (Шаллаи, 66), Эггештайн, Доан, Рель (Адаму, 90), Хелер (Грегорич, 65)

Кельн: Швебе, Шмитц, Шабо, Хюберс, Финкгрефе (Карстенсен, 73), Кайнц (Ут, 60), Любичич (Майна, 61), Мартель, Тильманн (Килиан, 66), Зельке, Вальдшмидт (Хусейнбашич, 61)

Предупреждения: Хефлер 40 – Любичич 27, Шабо 31, Кайнц 57

Удаление: Шабо 62 (второе предупреждение)

В поисках третьей победы кряду "Фрайбург" столкнулся с проблемами, долго не находя ключей к обороне упёртых "козлов". Но после исхода часа игры у "Кёльна" наконец отказали нервы, что привело к удалению Шабо. Получив численный перевес, хозяевам всё же удалось переломить ход встречи. Кристиан Штрайх бросил в бой Михаэля Грегорича и Роланда Шаллаи, которые в итоге и предопределили результат.

Как и в матчах с "Майнцем" (0:1) и "Вольфсбургом" (0:1) в прошлых турах, "Фрайбург" весьма надёжно оборонялся. Но впереди всё время не хватало конкретики. В первой половине гости огрызнулись довольно опасным моментом Яна Тильманна, в то время как "черный лес" хоть и больше нагнетал, но всё время принимал не лучшие решения в финальной трети.

С 30-й по 60-ю минуту "Фрайбург" и вовсе не наносил ударов по воротам. Но на 62-й случилось удаление Шабо, который сорвал редкую опасную контратаку хозяев ценой второй жёлтой. Штрайх отреагировал мгновенно, усилив атакующий напор с помощью двух свежих форвардов. Это решение Штрайха долго бы критиковали, если бы Марк Ут реализовал сумасшедший момент двумя минутами спустя.

Но "козлы" свой золотой шанс упустили. И почти мгновенно за это поплатились. Грегорич наказал "Кёльн" за анархию в обороне, запихнув мяч в ворота с нескольких метров после затяжной навалы. Для австрийца это третий гол в трёх матчах, и каждый раз он открывал счёт в поединках.

Но третьих 1:0 кряду не получилось. В самой концовке Грегорич навесом нашёл Шаллаи в штрафной, и венгр шикарно замкнул головой с метров 10. 2:0. "Фрайбург" поднимается в еврокубковую зону. Во многом за этот рывок стоит благодарить именно Михаэля Грегорича.