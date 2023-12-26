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В Германии произошла массовая драка с участием фанатов Майнца и Айнтрахта

Германия

Фанатские группировки устроили массовую драку

В Германии произошла массовая драка с участием фанатов Майнца и Айнтрахта

bild

Новина українською

Фанатские группировки "Майнца" и "Айнтрахта" устроили массовую драку, в результате которой многие из ее участников получили травмы различной степени тяжести. Об этом информирует Bild.

Сообщается, что после того, как на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов, болельщики обеих команд начали разбегаться в разные стороны. Однако полиции все равно удалось арестовать около 40 человек, некоторые из которых были ранены. Также у правонарушителей были отобраны их мобильные устройства с целью проведения дальнейшего расследования.

Подчеркивается, что задержанным предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка.

Напомним, "Майнц" и "Айнтрахт" выступают в немецкой Бундеслиге. После 16 туров "Майнц" набрал 10 очков и занимает 16-е место. Со своей стороны, "Айнтрахт" после аналогичного количества матчей чемпионата заработал 24 очка и расположился на шестой строчке.

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Опубликовал: Михаил Олексиенко
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