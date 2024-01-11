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Официально. Боруссия объявила о возвращении Джейдона Санчо
Футболист присоединится к немецкому клубу на правах аренды до конца сезона
Borussia Dortmund
Дортмундская "Боруссия" в клубных соцсетях объявила о возвращении Джейдона Санчо. Футболист покинул расположение "Манчестер Юнайтед".
Напомним, ранее СМИ сообщали, что английский футболист присоединится к немецкому клубу на правах аренды до конца нынешнего сезона. 23-летний Джейдон Санчо перестал попадать в заявку "красных дьяволов" после конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом.
Ранее в своей карьере англичанин уже выступал за дортмундскую "Боруссию", откуда и перебрался в "Манчестер Юнайтед" в 2021 году. В нынешнем сезоне игрок провел только три игры в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.
???? JADON SANCHO ???? pic.twitter.com/zomaniz09q— Borussia Dortmund (@BVB) January 11, 2024
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