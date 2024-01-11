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Официально. Боруссия объявила о возвращении Джейдона Санчо

Германия

Футболист присоединится к немецкому клубу на правах аренды до конца сезона

Официально. Боруссия объявила о возвращении Джейдона Санчо

Borussia Dortmund

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Дортмундская "Боруссия" в клубных соцсетях объявила о возвращении Джейдона Санчо. Футболист покинул расположение "Манчестер Юнайтед".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что английский футболист присоединится к немецкому клубу на правах аренды до конца нынешнего сезона. 23-летний Джейдон Санчо перестал попадать в заявку "красных дьяволов" после конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее в своей карьере англичанин уже выступал за дортмундскую "Боруссию", откуда и перебрался в "Манчестер Юнайтед" в 2021 году. В нынешнем сезоне игрок провел только три игры в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.

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Боруссия (Дортмунд) Джейдон Санчо
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Источник:
Borussia Dortmund
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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