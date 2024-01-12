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Боруссия объявила об аренде защитника Матсена из Челси

Германия

Дортмунд объявил о переходе 21-летнего защитника Челси

Боруссия объявила об аренде защитника Матсена из Челси

Фото: Getty Images

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Футбольный клуб "Боруссия" Дортмунд объявил о переходе 21-летнего защитника "Челси" Яна Матсена на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Напомним, ранее сообщалось, что лондонский "Челси" планирует продлить контракт с нидерландским футболистом, после чего отдать его в аренду "Боруссии". Матсен находился в системе "Челси" с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 15 матчах "синих" во всех турнирах, в которых не сумел отличиться результативными действиями. Ориентировочная стоимость нидерландского футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 20 млн евро.

Ранее "Боруссия" взяла в аренду игрока "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо. Английский футболист также будет выступать за немецкую команду до конца сезона-2023/2024.

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Источник:
Borussia Dortmund
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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