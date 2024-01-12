Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия объявила об аренде защитника Матсена из Челси
Дортмунд объявил о переходе 21-летнего защитника Челси
Фото: Getty Images
Футбольный клуб "Боруссия" Дортмунд объявил о переходе 21-летнего защитника "Челси" Яна Матсена на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Напомним, ранее сообщалось, что лондонский "Челси" планирует продлить контракт с нидерландским футболистом, после чего отдать его в аренду "Боруссии". Матсен находился в системе "Челси" с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 15 матчах "синих" во всех турнирах, в которых не сумел отличиться результативными действиями. Ориентировочная стоимость нидерландского футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 20 млн евро.
Ранее "Боруссия" взяла в аренду игрока "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо. Английский футболист также будет выступать за немецкую команду до конца сезона-2023/2024.
⚫️ BVB leiht Ian Maatsen aus ????— Borussia Dortmund (@BVB) January 12, 2024
Borussia Dortmund hat den niederländischen Junioren-Nationalspieler Ian Maatsen (21) verpflichtet.
Der Linksverteidiger, der am Mittwoch in Dortmund den obligatorischen Medizincheck absolviert hat, wird bis zum Ende der laufenden Saison vom… pic.twitter.com/SgtairfKqO
Популярное сейчас
- Буданов объяснил, что становится преградой для наступательных операций на фронте
- Очередной поход Салаха за титулом и россыпь звезд атаки. Анонс Кубка африканских наций 2024
- Полесье подтвердило уход опытного защитника
- "Идем шаг за шагом к своей цели", - мать украинца Кревсуна рассказала о ситуации с Боруссией Дортмунд
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО