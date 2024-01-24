Тренер Униона получил красную карточку за то, что влепил по лицу лидеру Баварии

24 января состоялся матч "Баварии" против "Унион Берлин" в рамках 13-го тура Бундеслиги (1:0).

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52-летний тренер "Униона" Ненад Бьелица ударил вингера мюнхенского клуба Лероя Сана и получил за это красную карточку.

Весь свой пыл берлинцы потратили на толкотню, пиковой точкой которой стало удаление Бьелицы за эту пощечину по лицу Сане.