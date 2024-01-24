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Тренер Униона получил красную карточку за то, что влепил по лицу лидеру Баварии
Тренер ударил вингера Баварии
24 января состоялся матч "Баварии" против "Унион Берлин" в рамках 13-го тура Бундеслиги (1:0).
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52-летний тренер "Униона" Ненад Бьелица ударил вингера мюнхенского клуба Лероя Сана и получил за это красную карточку.
Весь свой пыл берлинцы потратили на толкотню, пиковой точкой которой стало удаление Бьелицы за эту пощечину по лицу Сане.
Trabzonspor eski teknik direktörü Nenad Bjelica Leroy Sane’ye tokat attı ve kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/iAoytCF2B3— Hasan Tüncel (@hasanntuncel) January 24, 2024
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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