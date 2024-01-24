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Тренер Униона получил красную карточку за то, что влепил по лицу лидеру Баварии

Германия
Обновлено

Тренер ударил вингера Баварии

Тренер Униона получил красную карточку за то, что влепил по лицу лидеру Баварии

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24 января состоялся матч "Баварии" против "Унион Берлин" в рамках 13-го тура Бундеслиги (1:0).

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52-летний тренер "Униона" Ненад Бьелица ударил вингера мюнхенского клуба Лероя Сана и получил за это красную карточку.

Весь свой пыл берлинцы потратили на толкотню, пиковой точкой которой стало удаление Бьелицы за эту пощечину по лицу Сане.

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Ненад Бьелица Унион (Берлин) Лерой Сане
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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