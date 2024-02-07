Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мануэль Нойер может пропустить центральный матч Бундеслиги против Байера
У игрока проблемы с коленом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Участие голкипера "Баварии" Мануэля Нойера в субботнем матче против "Байера" остается под вопросом.
Игрок сегодня, 7 февраля, не тренировался с командой из-за проблем с коленом. Нойер сам решает, стоит ли ему присоединиться к занятиям, или лучше пока подождать. Вскоре решится, будет ли играть 37-летний немец в матче 21-го тура Бундеслиги.
Напомним, что матч лидеров чемпионата Германии "Байер" - "Бавария" состоится в субботу, 10 февраля. Начало - в 19:30 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Замена Залужного произойдет в ближайшие дни - Украинская Правда
- Бенефициар – вся Украина. Андрей Лунин проводит лучший сезон в карьере
- ВИДЕО. 17-летний украинский голкипер Волошин дебютировал за Реал
- Манчестер Юнайтед принял решение относительно будущего Санчо
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО