Спортдир Байера: Хаби счастлив с командой, с которой работает

Спортивный директор "Байера" Симон Рольфес прокомментировал слухи по поводу возможного ухода Хаби Алонсо.

"Слухи всегда были, сначала об одном клубе, потом о другом. Мы совершенно спокойны, Хаби очень счастлив и полностью удовлетворен условиями и командой, с которой работает, а это самое главное. Мы доверяем друг другу и смотрим на будущее с позитивом", — приводит слова Симона Рольфеса Sport Bild.