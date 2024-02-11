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Спортдир Байера: Хаби счастлив с командой, с которой работает

Германия

Симон Рольфес уверен, что Хаби останется

Спортдир Байера: Хаби счастлив с командой, с которой работает

Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Байера" Симон Рольфес прокомментировал слухи по поводу возможного ухода Хаби Алонсо.

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"Слухи всегда были, сначала об одном клубе, потом о другом. Мы совершенно спокойны, Хаби очень счастлив и полностью удовлетворен условиями и командой, с которой работает, а это самое главное. Мы доверяем друг другу и смотрим на будущее с позитивом", — приводит слова Симона Рольфеса Sport Bild.

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Напомним, контракт Хаби Алонсо с "Байером" рассчитан до лета 2026 года. Сейчас "Байер" занимает первое место в чемпионате Германии, набравши 55 очков.

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Источник:
Sport Bild
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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