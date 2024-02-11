Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортдир Байера: Хаби счастлив с командой, с которой работает
Симон Рольфес уверен, что Хаби останется
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Байера" Симон Рольфес прокомментировал слухи по поводу возможного ухода Хаби Алонсо.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Слухи всегда были, сначала об одном клубе, потом о другом. Мы совершенно спокойны, Хаби очень счастлив и полностью удовлетворен условиями и командой, с которой работает, а это самое главное. Мы доверяем друг другу и смотрим на будущее с позитивом", — приводит слова Симона Рольфеса Sport Bild.
Напомним, контракт Хаби Алонсо с "Байером" рассчитан до лета 2026 года. Сейчас "Байер" занимает первое место в чемпионате Германии, набравши 55 очков.
Популярное сейчас
- Реал с Луниным в воротах крушит Жирону Довбика и Цыганкова, триумф Байера над Баварией и трофей Катара. Главные новости за 10 февраля
- Красюк назвал космические цены на бой Усик-Фьюри
- На просмотре в Черноморце - 34-летний бывший полузащитник ЛНЗ и Металлиста 1925
- Байер-04, Байерн-0:3. Как команда Алонсо разбила Баварию. Обзор и видео голов матча Бундеслиги
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка звезды Манчестер Юнайтед. ФОТО
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО