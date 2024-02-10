Байер-04, Байерн-0:3. Как команда Алонсо разбила Баварию. Обзор и видео голов матча Бундеслиги

Команда Хаби Алонсо оформляет сенсационную и слишком легкую победу над коллективом Тухеля. "Байер" был лучше по большинству показателей. Как факт доминации - гол Фримпонга в ворота, на которых не было Нойера. 3:0 на табло, шансы на чемпионство "неверкузенцев" увеличиваются.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Бундеслига, 21-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер - Бавария 3:0

Голы: Станишич 18, Гримальдо 50, Фримпонг 90+5