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Байер-04, Байерн-0:3. Как команда Алонсо разбила Баварию. Обзор и видео голов матча Бундеслиги
Байер - Бавария ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.02.2024 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Фото: Getty Images
Команда Хаби Алонсо оформляет сенсационную и слишком легкую победу над коллективом Тухеля. "Байер" был лучше по большинству показателей. Как факт доминации - гол Фримпонга в ворота, на которых не было Нойера. 3:0 на табло, шансы на чемпионство "неверкузенцев" увеличиваются.
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Бундеслига, 21-й тур
Леверкузен, БайАрена
Байер - Бавария 3:0
Голы: Станишич 18, Гримальдо 50, Фримпонг 90+5
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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Spokoyno (Київ)
10.02.2024 в 22:42
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