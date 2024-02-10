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Байер-04, Байерн-0:3. Как команда Алонсо разбила Баварию. Обзор и видео голов матча Бундеслиги

Германия
Обновлено

Байер - Бавария ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.02.2024 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Байер-04, Байерн-0:3. Как команда Алонсо разбила Баварию. Обзор и видео голов матча Бундеслиги

Фото: Getty Images

Новина українською

Команда Хаби Алонсо оформляет сенсационную и слишком легкую победу над коллективом Тухеля. "Байер" был лучше по большинству показателей. Как факт доминации - гол Фримпонга в ворота, на которых не было Нойера. 3:0 на табло, шансы на чемпионство "неверкузенцев" увеличиваются.

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Бундеслига, 21-й тур
Леверкузен, БайАрена
Байер - Бавария 3:0
Голы: Станишич 18, Гримальдо 50, Фримпонг 90+5

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
10.02.2024 в 22:42
Невже "прокляття Кейна" таке дієве
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
10.02.2024 в 22:42
Невже "прокляття Кейна" таке дієве
Ответить
0
0

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