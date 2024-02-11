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Томас Мюллер: Дело не только в тренере. У нас много игроков международного уровня

Германия
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Футболисты тоже должны быть ответственны за неудачи

Томас Мюллер: Дело не только в тренере. У нас много игроков международного уровня

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал поражение в матче против "Байера":

“Вы можете увидеть некоторые симптомы на поле. Я разочарован.

Мне не хватает нас, игроков... Мы гораздо смелее на тренировках. Нам не хватает мужества. Я должен здесь цитировать Оливера Кана. Мы слишком увлечены своими головами. Это нормально ощущать давление, но нужна энергия. Мы играем от A до B и C. У нас нет свободы. Этого не хватает нашей игре.

Иногда приходится говорить об игроках. Дело не только в тренере. У нас на поле много игроков международного уровня. Также речь идет об определенном уровне игрового интеллекта. Нам нужно активизироваться”, – сказал Мюллер.

На данный момент "Бавария" идет на втором месте Бундеслиги и уступает первому "Байеру" пять очков. Следующий матч мюнхенцы проведут 14 февраля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лацио" в Риме.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
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Источник:
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Опубликовал: Максим Кучер
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