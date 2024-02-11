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Томас Мюллер: Дело не только в тренере. У нас много игроков международного уровня
Футболисты тоже должны быть ответственны за неудачи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал поражение в матче против "Байера":
“Вы можете увидеть некоторые симптомы на поле. Я разочарован.
Мне не хватает нас, игроков... Мы гораздо смелее на тренировках. Нам не хватает мужества. Я должен здесь цитировать Оливера Кана. Мы слишком увлечены своими головами. Это нормально ощущать давление, но нужна энергия. Мы играем от A до B и C. У нас нет свободы. Этого не хватает нашей игре.
Иногда приходится говорить об игроках. Дело не только в тренере. У нас на поле много игроков международного уровня. Также речь идет об определенном уровне игрового интеллекта. Нам нужно активизироваться”, – сказал Мюллер.
На данный момент "Бавария" идет на втором месте Бундеслиги и уступает первому "Байеру" пять очков. Следующий матч мюнхенцы проведут 14 февраля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лацио" в Риме.
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