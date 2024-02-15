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Стали известны даты полуфинальных матчей кубка Германии

Германия

Финал состоится 25 мая

Стали известны даты полуфинальных матчей кубка Германии

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Лидер Бундеслиги Байер Леверкузен сыграет против команды второго дивизиона -- Фортуны Дюссельдорф.

В другом полуфинале за место в финале Кубка DFB еще одна команда 2-го дивизиона - Кайзерслаутерн встретится с победителем оставшегося четвертьфинального матча.

Последний поединок 1/4 финала между Саарбрюккеном и Боруссией Менхенгладбах был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий на 12 марта.

Две полуфинальные игры состоятся 2 и 3 апреля. Финал на Олимпийском стадионе в Берлине состоится 25 мая 2024 года.

Кубок Германии по футболу. Матчи 1/2 финала.

  • Байер Леверкузен -- Фортуна Дюссельдорф [D2] -- 3 апреля.
  • Кайзерслаутерн [D2] - Саарбрюккен [D3] / Боруссия Менхенгладбах - 2 апреля.
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Источник:
dfb
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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