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Стали известны даты полуфинальных матчей кубка Германии
Финал состоится 25 мая
Лидер Бундеслиги Байер Леверкузен сыграет против команды второго дивизиона -- Фортуны Дюссельдорф.
В другом полуфинале за место в финале Кубка DFB еще одна команда 2-го дивизиона - Кайзерслаутерн встретится с победителем оставшегося четвертьфинального матча.
Последний поединок 1/4 финала между Саарбрюккеном и Боруссией Менхенгладбах был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий на 12 марта.
Две полуфинальные игры состоятся 2 и 3 апреля. Финал на Олимпийском стадионе в Берлине состоится 25 мая 2024 года.
Кубок Германии по футболу. Матчи 1/2 финала.
- Байер Леверкузен -- Фортуна Дюссельдорф [D2] -- 3 апреля.
- Кайзерслаутерн [D2] - Саарбрюккен [D3] / Боруссия Менхенгладбах - 2 апреля.
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