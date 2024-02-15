Стали известны даты полуфинальных матчей кубка Германии

Лидер Бундеслиги Байер Леверкузен сыграет против команды второго дивизиона -- Фортуны Дюссельдорф.

В другом полуфинале за место в финале Кубка DFB еще одна команда 2-го дивизиона - Кайзерслаутерн встретится с победителем оставшегося четвертьфинального матча.

Последний поединок 1/4 финала между Саарбрюккеном и Боруссией Менхенгладбах был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий на 12 марта.

Две полуфинальные игры состоятся 2 и 3 апреля. Финал на Олимпийском стадионе в Берлине состоится 25 мая 2024 года.

Кубок Германии по футболу. Матчи 1/2 финала.