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Стали известны имена игроков Баварии, которые могут покинуть клуб из-за Тухеля

Германия
Обновлено

Грядут большие перемены

Стали известны имена игроков Баварии, которые могут покинуть клуб из-за Тухеля

Фото: пресслужби ФК "Баварія"

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Внутри "Баварии" определились, кто покинет мюнхенскую команду в конце этого сезона. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, покинуть команду могут полузащитники Леон Горецка и Йозуа Киммих, защитник Маттейс де Лигт и вингер Лерой Сане. Причиной, почему именно эти игроки могут покинуть команду, являются их большие зарплаты, которые не дают "Баварии" полноценно работать на трансферном рынке. Отмечается, что вторая причина ухода этих игроков является недоверие со стороны главного тренера Томаса Тухеля.

Напомним, контракты с мюнхенской "Баварией" у Йозуа Киммиха и Лероя Сане - до 2025 года, у Горецки - до 2026 года, а у Маттейса де Лигта - до лета 2027 года.

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Источник:
Sport Bild
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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