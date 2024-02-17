Байер не проигрывает 32 матча в этом сезоне - это повторение рекорда Баварии

"Байер" повторил рекордную для участников Бундеслиги серию без поражений. Сегодня команда Хаби Алонсо одолела "Хайденхайм" (2:1) в гостях в 22-м туре чемпионата Германии.

Леверкузенцы стали второй командой в Германии, которая сумела избежать поражений на протяжении 32 игр во всех турнирах. Ранее подобное удавалось только "Баварии" в 2019-2020 гг.

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"Байер" еще не проигрывал в текущем сезоне. Он одержал 28 побед и 4 раза сыграл вничью. В следующем матче лидер чемпионата встретится с "Майнцем" - поединок состоится 23 февраля.