Бундеслига, 22-й тур

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Боруссия М 2:0

Голы: Симонс 14, Опенда 57

"РБ Лейпциг" в фирменной для себя манере разобрался с менхенгладбахской "Боруссией", вплотную приблизившись к их тёзкам из Дортмунда. Таких солидных перфомансов "красные быки" не выдавали с середины первого круга. После такой игры у болельщиков РБ есть все основания надеятся, что неудачная серия результатов (1 победа в 6 матчах 2024 года) скоро останется позади.

Едва забрав премию за гол месяца в Бундеслиге за январь Хави Симонс в дебюте первого тайма положил ещё один шедевр. Нидерландец принял передачу от Поульсена коленом, а вторым касанием зарядил под перекладину Никласа. При этом вторая "десятка" работала с ещё большей энергией – до этого Ольмо успел опасно пробить издали и вывести Поульсена сам на сам.

После стартовых четверти часа автобус Гладбаха уже не имел никакого значения. Но перестроиться по ходу игры подопечным Сеоане не позволил соперник. Лейпциг круто работал в прессинге и постоянно гасил атаки "Боруссии". У Гладбаха оставались только стандарты, в которых они традиционно были опасны. Но Гулачи так и не дождался ни единого удара в створ за 90 минут.

В дебюте второго тайма снял все вопросы Опенда, тоже в фирменной манере. Получив мяч после паса Шлагера со своей половины, бельгиец выбежал на буллит с Никласом и изящно перекинул кипера. Ассист подсветил заметный прогресс австрийца в игре в пас. Взяв на себя полномочия начинать атаки, Шлагер также напрямую влияет на свободу Ольмо и Хави впереди.

РБ Лейпциг: Гулачи - Хенрикс, Орбан, Клостерманн (Симакан, 23), Раум (Лукеба, 78) - Шлагер, Айдара (Зайвальд, 67) - Ольмо (Баумгартнер, 78) Симонс - Поульсен (Шешко, 67), Опенда

Боруссия М: Николас – Скалли (Нгуму, 59), Эльведи, Вебер (Лайнер, 59), Итакура (Фридрих, 69), Нетц – Вайгль, Коне, Райтц (Фукуда, 85) – Хак (Онора, 69), Сьебатшо