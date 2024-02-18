  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. СМИ: Бавария ведет переговоры с Зиданом
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Бавария ведет переговоры с Зиданом

Германия

Потенциальная замена Тухелю

СМИ: Бавария ведет переговоры с Зиданом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" находится в поисках на потенциальную замену Томасу Тухелю. Недавно представители клуба вели переговоры с Зинедином Зиданом, об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации СМИ, представители клуба связывались с французским специалистом накануне 1/16 Лиги Чемпионов. Пока не известно, согласился ли наставник на условия немецкого клуба.

Зидан находится без работы с 2021 года и является первым кандидатом на замену Тухелю летом.

По теме
yellow-arrow
Тухель – самый худший тренер Баварии за последние 15 лет по показателю набора очков
yellow-arrow
Побил рекорд Холанда. Кейн стал самым быстрым игроком, забившим 25 голов в Бундеслиге
yellow-arrow
В Лейпциге не уверены по поводу будущего Хави Симонса. Все зависит от решения ПСЖ после саги из Мбаппе
Бавария (Мюнхен) Зинедин Зидан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
corrieredellosport.it
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости