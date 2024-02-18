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СМИ: Бавария ведет переговоры с Зиданом
Потенциальная замена Тухелю
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" находится в поисках на потенциальную замену Томасу Тухелю. Недавно представители клуба вели переговоры с Зинедином Зиданом, об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации СМИ, представители клуба связывались с французским специалистом накануне 1/16 Лиги Чемпионов. Пока не известно, согласился ли наставник на условия немецкого клуба.
Зидан находится без работы с 2021 года и является первым кандидатом на замену Тухелю летом.
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Источник:corrieredellosport.it
Опубликовал: Владислав Шарапа
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