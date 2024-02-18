СМИ: Бавария ведет переговоры с Зиданом

Мюнхенская "Бавария" находится в поисках на потенциальную замену Томасу Тухелю. Недавно представители клуба вели переговоры с Зинедином Зиданом, об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации СМИ, представители клуба связывались с французским специалистом накануне 1/16 Лиги Чемпионов. Пока не известно, согласился ли наставник на условия немецкого клуба.

Зидан находится без работы с 2021 года и является первым кандидатом на замену Тухелю летом.