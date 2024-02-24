Нойер - об отставке Тухеля: Не всегда надо смотреть на учителя, когда получаешь плохие оценки

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал решение Томаса Тухеля покинуть команду по окончании текущего сезона.

Горько, что мы не смогли ничего построить. Мне также жаль тренерский штаб. В конце концов, мы вместе облажались. Я думаю, что не всегда надо смотреть на учителя, когда получаешь плохие оценки.