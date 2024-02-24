Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нойер - об отставке Тухеля: Не всегда надо смотреть на учителя, когда получаешь плохие оценки
Поддержал тренеров
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал решение Томаса Тухеля покинуть команду по окончании текущего сезона.
Горько, что мы не смогли ничего построить. Мне также жаль тренерский штаб. В конце концов, мы вместе облажались. Я думаю, что не всегда надо смотреть на учителя, когда получаешь плохие оценки.
Мюнхенцы сейчас занимают 2-е место в Бундеслиге. Сегодня, 24-го февраля, они одолели "Лейпциг" (2:1) благодаря дублю Кейна. В следующем туре "Бавария" на выезде сойдется с "Фрайбургом".
Популярное сейчас
- Обнародованы оценки Миколенко за очередной матч в Англии
- Проблемный нападающий Полесья перейдет в Карпаты
- Усик трогательно поздравил свою старшую дочь с днем рождения. Фото
- Бавария определилась касаемо кандидатур Моуриньо и Флика
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО