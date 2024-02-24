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Нойер - об отставке Тухеля: Не всегда надо смотреть на учителя, когда получаешь плохие оценки

Германия

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Нойер - об отставке Тухеля: Не всегда надо смотреть на учителя, когда получаешь плохие оценки

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал решение Томаса Тухеля покинуть команду по окончании текущего сезона.

Горько, что мы не смогли ничего построить. Мне также жаль тренерский штаб. В конце концов, мы вместе облажались. Я думаю, что не всегда надо смотреть на учителя, когда получаешь плохие оценки.

Мюнхенцы сейчас занимают 2-е место в Бундеслиге. Сегодня, 24-го февраля, они одолели "Лейпциг" (2:1) благодаря дублю Кейна. В следующем туре "Бавария" на выезде сойдется с "Фрайбургом".

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Источник:
dailysports.net
Опубликовал: Виктор Иванчук
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