Бавария достигла отметки в 2000 проведённых матчей в рамках Бундеслиги

"Бавария" во вчерашнем матче чемпионата Германии против "Фрайбурга" сыграла вничью 2:2.

Этот поединок для мюнхенцев стал 2000-м в рамках Бундеслиги. Как сообщает Opta, "пивовары" стали первой командой в истории, достигшей такой отметки.

