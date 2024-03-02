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Бавария достигла отметки в 2000 проведённых матчей в рамках Бундеслиги

Германия

Юбилей победой отметить не смогли

Бавария достигла отметки в 2000 проведённых матчей в рамках Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бавария" во вчерашнем матче чемпионата Германии против "Фрайбурга" сыграла вничью 2:2.

Этот поединок для мюнхенцев стал 2000-м в рамках Бундеслиги. Как сообщает Opta, "пивовары" стали первой командой в истории, достигшей такой отметки.

Сейчас подопечные Тухеля находятся на втором месте чемпионата Германии. От первого "Байера" отрыв составляет семь очков, а у леверкузенцев есть еще завтра один матч в запасе против одного из аутсайдеров Бундеслиги "Кельна".

Впереди на мюнхенцев ожидают поединки против "Лацио" в рамках Лиги чемпионов (5 марта) и "Майнца" в чемпионате (9 марта).

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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