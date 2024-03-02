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Бавария достигла отметки в 2000 проведённых матчей в рамках Бундеслиги
Юбилей победой отметить не смогли
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" во вчерашнем матче чемпионата Германии против "Фрайбурга" сыграла вничью 2:2.
Этот поединок для мюнхенцев стал 2000-м в рамках Бундеслиги. Как сообщает Opta, "пивовары" стали первой командой в истории, достигшей такой отметки.
2000 - FC Bayern Munich are playing their 2000th game in the Bundesliga against Freiburg - the first club in the history of the Bundesliga to reach this mark. Milestone. #SCFFCB pic.twitter.com/j1nVASkZAd— OptaFranz (@OptaFranz) March 1, 2024
Сейчас подопечные Тухеля находятся на втором месте чемпионата Германии. От первого "Байера" отрыв составляет семь очков, а у леверкузенцев есть еще завтра один матч в запасе против одного из аутсайдеров Бундеслиги "Кельна".
Впереди на мюнхенцев ожидают поединки против "Лацио" в рамках Лиги чемпионов (5 марта) и "Майнца" в чемпионате (9 марта).
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